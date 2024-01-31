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Giriş Tarihi: 31.1.2024

Yabancı faturası Crespo’ya çıktı!

Yabancı faturası Crespo’ya çıktı!

Kent ve Zajc ayrılmaya yanaşmayınca yabancı kontenjanında yer açmak için Portekizli futbolcuya Rayo Vallecano’nun yaptığı teklif kabul edildi

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanında yer açmak için yönetimin imdadına Miguel Crespo yetişti… Sarılacivertliler, performansından memnun olunmayan Ryan Kent ve Miha Zajc ile yolları ayırmak istiyordu. İki oyuncu da kendilerine artık forma verilmeyeceği bilgisi iletilmesine rağmen veda etmeyi planlamadıklarını söyledi. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Miguel Crespo'ya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Eylül 2021'de 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Estoril'den transfer edilen Portekizli orta saha için Rayo Vallecano'nun yaptığı öneri kabul edildi. 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar İspanyol kulübüne kiralanırken, 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu için de el sıkışıldı. Crespo'nun 750 bin Euro olan yarım sezonluk ücretini de F.Bahçe'nin ödeyeceği öğrenildi.

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Yabancı faturası Crespo’ya çıktı!
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