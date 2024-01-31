Yabancı faturası Crespo’ya çıktı!

enerbahçe'de yabancı kontenjanında yer açmak için yönetimin imdadına Miguel Crespo yetişti… Sarılacivertliler, performansından memnun olunmayan Ryan Kent ve Miha Zajc ile yolları ayırmak istiyordu.Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Miguel Crespo'ya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Eylül 2021'de 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Estoril'den transfer edilen Portekizli orta saha için Rayo Vallecano'nun yaptığı öneri kabul edildi. 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar İspanyol kulübüne kiralanırken,Crespo'nun 750 bin Euro olan yarım sezonluk ücretini de F.Bahçe'nin ödeyeceği öğrenildi.