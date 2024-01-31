Yabancı faturası Crespo’ya çıktı!

Kent ve Zajc ayrılmaya yanaşmayınca yabancı kontenjanında yer açmak için Portekizli futbolcuya Rayo Vallecano’nun yaptığı teklif kabul edildi
Fenerbahçe'de yabancı kontenjanında yer açmak için yönetimin imdadına Miguel Crespo yetişti… Sarılacivertliler, performansından memnun olunmayan Ryan Kent ve Miha Zajc ile yolları ayırmak istiyordu. İki oyuncu da kendilerine artık forma verilmeyeceğibilgisi iletilmesine rağmen veda etmeyi planlamadıklarınısöyledi. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Miguel Crespo'ya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Eylül 2021'de 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Estoril'den transfer edilen Portekizli orta saha için Rayo Vallecano'nun yaptığı öneri kabul edildi. 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar İspanyol kulübüne kiralanırken, 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu içinde el sıkışıldı. Crespo'nun 750 bin Euro olan yarım sezonluk ücretini de F.Bahçe'nin ödeyeceği öğrenildi.