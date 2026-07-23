Yabancı kuralı için başvuru yapılacak

Futbol Federasyonu, yabancı kuralının değişmesinin söz konusu olmadığını açıklasa da kulüplerin talepleri devam ediyor. Fenerbahçe'nin, TFF'ye resmi başvuru yaparaköğrenildi. Bilindiği üzere Gornik Zabrze mücadelesinin ardından sarılacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, "Belki yabancı kuralı değişebilir, 12+2 olabilir. 18 tane kulüpten 14-15'i kuralın değişmesini istiyor" demişti. Fenerbahçe'nin şu an resmi olarak(Ederson, Livakovic, Oosterwolde, Skriniar, Carlos, Becao, Semedo, Amrabat, Kante, Gundouzi, Fred, Greenwood, Musaba, Muriqi, Ake, Asensio, Talisca) bulunuyor. 23 yaş altı ise 6 isim (Fayed, Brown, Mimovic, Nene, Cherif, Diouf) var.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör