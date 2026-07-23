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Giriş Tarihi: 23.07.2026

Yabancı kuralı için başvuru yapılacak

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TÜRKİYE Futbol Federasyonu, yabancı kuralının değişmesinin söz konusu olmadığını açıklasa da kulüplerin talepleri devam ediyor. Fenerbahçe'nin, TFF'ye resmi başvuru yaparak 10+4 şeklindekikuralın, 12+2 olarak revizeedilmesini isteyeceği öğrenildi. Bilindiği üzere Gornik Zabrze mücadelesinin ardından sarılacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, "Belki yabancı kuralı değişebilir, 12+2 olabilir. 18 tane kulüpten 14-15'i kuralın değişmesini istiyor" demişti. Fenerbahçe'nin şu an resmi olarak 17 yabancı oyuncusu (Ederson, Livakovic, Oosterwolde, Skriniar, Carlos, Becao, Semedo, Amrabat, Kante, Gundouzi, Fred, Greenwood, Musaba, Muriqi, Ake, Asensio, Talisca) bulunuyor. 23 yaş altı ise 6 isim (Fayed, Brown, Mimovic, Nene, Cherif, Diouf) var.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Yabancı kuralı için başvuru yapılacak
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