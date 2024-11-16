Yedek güçler kendini gösterdi

F.Bahçe milli arayı hazırlık maçıyla değerlendirdi. Sarılacivertliler, taraftarının büyük ilgi gösterdiği maçtaAs kadrodan sadece Tadic, Fred ve Becao'nun 11'de başladığı mücadelede Kanarya'nın ilk golü bu sezon sadece 65 dakika şans bulabilen Cenk Tosun'dan geldi. 33 yaşındaki forvet, 20. dakikada35'te konuk takım Erokhin ile eşitliği sağlarken 63'te yine bu sezon kulübeye hapsolan,Levent Mercan sahneye çıktı. 23 yaşındaki sol bek, kendi hazırladığı pozisyondaU19 takımından Şükür Toğrak, Yiğit Emir Ekiz, Muharrem Çizgili ve Kerem Kayaarası da sonradan oyuna girdi.