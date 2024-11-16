Yedek güçler kendini gösterdi

F.Bahçe milli arayı hazırlık maçıyla değerlendirdi. Sarılacivertliler, taraftarının büyük ilgi gösterdiği maçta Rus ekibi Zenit'i 2-1 yendi.
As kadrodan sadece Tadic, Fred ve Becao'nun 11'de başladığı mücadelede Kanarya'nın ilk golü bu sezon sadece 65 dakika şans bulabilen Cenk Tosun'dan geldi. 33 yaşındaki forvet, 20. dakikada Tadic'in pasında zor pozisyonda plasesiyle ağları sarstı.
35'te konuk takım Erokhin ile eşitliği sağlarken 63'te yine bu sezon kulübeye hapsolan, sadece 10 dakika ter dökebilen
Levent Mercan sahneye çıktı. 23 yaşındaki sol bek, kendi hazırladığı pozisyonda Tadic'in asistiyle golünü attı.
U19 takımından Şükür Toğrak, Yiğit Emir Ekiz, Muharrem Çizgili ve Kerem Kayaarası da sonradan oyuna girdi.