Yeni aday Stach

Şampiyonlar Ligi'ne vedanın ardından transfer planları da değişen Fenerbahçe, transferin son gününe kadar çalışmalarını sürdürüp nokta atışı yapmak istiyor. Listeye giren son isim,Hem ön libero hem de merkez orta sahada oynayabilen oyuncu, 1.94'lük boyuyla dikkat çekiyor.Kariyeri boyunca Almanya dışına çıkmayan Stach,