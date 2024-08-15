Yeni aday Stach

Şampiyonlar Ligi'ne vedanın ardından transfer planları da değişen Fenerbahçe, transferin son gününe kadar çalışmalarını sürdürüp nokta atışı yapmak istiyor. Listeye giren son isim, Hoffenheim forması giyen 25 yaşındaki Anton Levi Stach oldu.
Hem ön libero hem de merkez orta sahada oynayabilen oyuncu, 1.94'lük boyuyla dikkat çekiyor. Kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan futbolcunun bonservis bedeli 15 milyon Euro.
Kariyeri boyunca Almanya dışına çıkmayan Stach, geçen sezon 35 maçta 2 gol-4 asistle oynadı.