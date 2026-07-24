Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Yeni golcü Demirovic
Giriş Tarihi: 24.07.2026

Yeni golcü Demirovic

Yeni golcü Demirovic
  • ABONE OL
Kadrosuna santrfor takviyesi yapacak olan Fenerbahçe için sürpriz bir isim ortaya atıldı. Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekibi Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile ilgileniyor. Alman basınından Sky'da yer alan habere göre Kanarya, Almanya doğumlu Bosna Hersek'li golcünün şartlarını araştırıyor. Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeness de oyuncusunun ayrılığına sıcak bakarken 28 yaşındaki golcüyü Juventus ve Leeds United da yakından takip ediyor. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Demirovic'in sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor. Deneyimli futbolcu geçen sezon 38 maça çıkarken 15 gol atıp 5 de asist kaydetti. Öte yandan Fenerbahçe'nin forvet listesinde Ollie Watkins, Moise Kean, Gonzalo Garcia ve Serhou Guirassy de yer alıyor. Ermedin Demirovic, Bosna Hersek Milli Takımı formasıyla 44 maçta 4 gol kaydetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni golcü Demirovic
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA