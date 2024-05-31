Yeni golcü Lukaku

F.Bahçe'nin 8-9 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulunda Ali Koç'a rakip olan Aziz Yıldırım, çalışmalarında hoca konusu ve futbolcu transferine öncelik verdi. Kadroya 3-4 kaliteli takviye yapmayı planlayan Yıldırım ve ekibi, bir süredir görüşme halinde olduğu Romelu Lukaku ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun ikna edilmesinde Jose Mourinho kozu etkili oldu.Oyuncunun kulübü Chelsea ile görüşmelerin ise devam ettiği belirtildi. Aziz Yıldırım'ın, Lukaku'nun yanı sıra İngiltere'den bir sağ bek ile pazarlık halinde olduğu ayrıca 10 numara, defansif orta saha ve stoper bölgeleri için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.SEÇİM çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım dün de önemli açıklamalar yaptı. İşte öne çıkanlar:Ben kavga etmeyeceğim bunu bilin. O iyi bir aile çocuğu, bizim söylediklerimizi kaldıramaz.Ali Bey, Fenerbahçe için var olan bir insan değil, o kendisi için var...Bunlar, Mourinho'ya gidip 'Aziz Yıldırım enkaz bıraktı' dedirtmişler. Konuşuyorduk… Adamın önünde tesisler açıktı, sordum 'Bunları kim yaptı biliyor musun?' dedim.Seçildiğim gün sağlık ekibini göndereceğim. Kovdum, geri getirdiler tekrar kovacağım. Dışardan doktor getireceğiz, geniş bir ekip kurup orada kalıcılık sağlayacağız..Bahçe Başkanı Ali Koç, genel kurul öncesi teknik direktör konusundaki kararını tam olarak vermiş değil. Koç'un kaçan şampiyonluğa rağmen kulüp tarihinin en iyi sezonlarından birinin yaşanması nedeniyle İsmail Kartal'ı başarılı bulduğu, bu nedenle de deneyimli hocayla devam etme seçeneğini saklı tuttuğu öğrenildi. Listesinde Stefano Pioli ve Vincenzo Montella'yı da bulunduranunanistan'ın Gümülcine şehrindeki Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği, Rodop Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde görülen dava sonucundaifadesinin Türk azınlık iması oluşturabileceği gerekçesiyle kapatıldı. Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı veda derneğin kamu güvenliğine tehdit oluşturduğunu öne sürerek kapatılması çağrısı yapmıştı.