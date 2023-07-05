Yeni sportif direktör Marıo Branco oldu

Fenerbahçe'de yeni yapılanma son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz sezonolarak çalışan Mario Branco'yu, 'Sportif Direktörlük' görevine getirdi. Yapılan açıklamada, "19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan,Branco, futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip" denildi. Branco'nun yardımcılığına ise futbol planlama yöneticisi olan Okan Özkan atandı.1976 tarihinde Porto'da dünyaya gelen Mario Branco, scout olarak Pontevedra'da başladığı kariyerini Wisla Krakov, Zaglebie Lubin, Steaua Bükreş'te sürdürdü ve 2009 yılında Leixoes ile sportif direktörlüğe adım attı. 6 dil konuşan 47 yaşındaki Portekizli futbol adamı, Astra Ploiesti, Estoril, Hajduk Split, PAOK ve Famalicao'da çalıştı.