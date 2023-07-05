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Giriş Tarihi: 5.7.2023

Yeni sportif direktör Marıo Branco oldu

Yeni sportif direktör Marıo Branco oldu
Fenerbahçe'de yeni yapılanma son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz sezon 'Futbol Operasyon Direktörü' olarak çalışan Mario Branco'yu, 'Sportif Direktörlük' görevine getirdi. Yapılan açıklamada, "19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan, futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olan Branco, futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip" denildi. Branco'nun yardımcılığına ise futbol planlama yöneticisi olan Okan Özkan atandı.

6 DİL KONUŞUYOR
6 KASIM 1976 tarihinde Porto'da dünyaya gelen Mario Branco, scout olarak Pontevedra'da başladığı kariyerini Wisla Krakov, Zaglebie Lubin, Steaua Bükreş'te sürdürdü ve 2009 yılında Leixoes ile sportif direktörlüğe adım attı. 6 dil konuşan 47 yaşındaki Portekizli futbol adamı, Astra Ploiesti, Estoril, Hajduk Split, PAOK ve Famalicao'da çalıştı.

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Yeni sportif direktör Marıo Branco oldu
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