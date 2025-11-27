Yiğit’çe oynayacak!

F.Bahçe'nin 21 yaşındaki stoperi Yiğit Efe Demir, bugün ilk 11'de olacak. 2 Ağustos 2004 İstanbul doğumlu Yiğit, Altınordu ile sahalara adım attı. 16 Ocak 2020'de Fenerbahçe U16 takımına katıldı. Genç oyuncu, Fenerbahçe formasını bu sezon sadece 2 dakika Feyenoord ile oynanan ve 5-2 kazanılan Şampiyonlar Ligi 3. tur rövanş maçında giydi. Sakinliği, oyun okuma yeteneği, yüksek çalışma temposu ve fiziksel üstünlüğüyle tanınan oyuncu için F.Bahçe taraftarının yorumu ise "Yusuf Akçiçek olabilir" şeklinde. 19 yaşındaki Yusuf, geçen sezon 22 milyon Euro bonservisle Al Hilal'e transfer olmuştu.