Yıkılmadık elden kaçırdık

KAZANMALIYDIK, ÜZGÜNÜM!

Fenerbahçe'nın maçtaki tek golünü kaydeden Archie Brown, UEFA tarafından karşılaşmanın oyuncusu seçildi. İngiliz sol bek maç sonu şu açıklamaları yaptı: "Bugün (dün) 3 puan almayı çok istedik ancak kazanabilirdik de. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum. Çok sıkı mücadele ettik. Daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Attığım golden ötürü çok mutluyum. Umarım devamı da gelir. Biz olmamız gereken yerdeyiz. Daha ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyebiliriz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum."



İKİNCİ BERABERLİK

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı. 18 sene sonra yer aldığı Devler sahnesinde 7'nci kez boy gösteren sarı-lacivertli takım, Roma ile Kadıköy'de yenişemedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlar dikkate alındığında Fenerbahçe, ikinci beraberliğini elde ederken daha önce 3 mağlubiyet, 2 galibiyeti vardı.





İNGİLİZ ANAHTARI

Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sol bekte İsmail Kartal'ın formayı emanet ettiği Archie Brown, hocasını yanıltmadı. Bu sezon Fenerbahçe'de ikinci golünü kaydeden İngiliz oyuncu, Şampiyonlar Ligi play-off'unda Lyon'un ardından Kadıköy'de de Roma'yı üzdü. Sarı-lacivertli takımda toplamda fileleri 7'nci defa havalandırırken 6 da asist yaptı.



BARTUĞ'A NAZAR DEĞDİ

CEZALI Matteo Guendouzi'nin yokluğunda Fenerbahçe'nin orta sahasında ilk 11'de şans bulan Bartuğ Elmaz, sakatlandı. Oyuna devam edemeyen genç yetenek yerini 62. dakikada Levent Mercan'a bıraktı. Bu sezon as kadrodaki tek maçını Zabrze'ye karşı oynayan Bartuğ, 9 maç sonra yeniden ilk 11'e dönmüştü.





KADIKÖY DÜŞMEDİ

ROMA'YA kaybetmeyen Fenerbahçe, eleme maçları da dahil olmak üzere Avrupa kupalarındaki son 33 iç saha maçının sadece 5'inde yenildi (20G-8B). Geçen sezonun başından bu yana Kadıköy'de mağlubiyetlerinin ikisi de İngiliz takımlarına karşıydı. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Aston Villa ve Nottingham Forest'a kaybedilmişti.



40 MİLYON TL CEBE GİRDİ

ŞAMPİYONLAR Ligi'ne katılarak 18.6 milyon Euro'yu kasasına koyan F.Bahçe, Roma beraberliğiyle de cebini doldurdu. 1-1'lik skorun ardından sarı-lacivertli takım, 700 bin Euro (Yaklaşık 40 milyon TL) kazandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör