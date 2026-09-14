Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Yıldırım memleketi Diyarbakır'a gitti!
Giriş Tarihi: 14.09.2026

Yıldırım memleketi Diyarbakır'a gitti!

SPOR SERVİSİ
Yıldırım memleketi Diyarbakır’a gitti!
  • ABONE OL
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, memleketi Diyarbakır'a gitti. Başkana yöneticilerden Mahmut Uslu, Mehmet Aydın, Barış Karagöz, İsmail Balcı da eşlik etti. Programa Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret ederek başlayan başkan Yıldırım, dernek yöneticileriyle yemek yerken sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu. Ardından Yenişehir ilçesine geçerken DSİ Kapalı Spor Salonu bünyesinde faaliyet gösteren Fenerbahçe Spor Okulları'nı ziyaret etti. Genç sporcular ve antrenörlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Diyarbakır'daki temaslarını tamamlayan Yıldırım, maç için Gaziantep'e gitti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#AZİZ YILDIRIM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıldırım memleketi Diyarbakır'a gitti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA