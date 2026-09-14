Fenerbahçe
Başkanı Aziz Yıldırım
, memleketi Diyarbakır'a gitti. Başkana yöneticilerden Mahmut Uslu, Mehmet Aydın, Barış Karagöz, İsmail Balcı da eşlik etti. Programa Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret ederek başlayan başkan Yıldırım, dernek yöneticileriyle yemek yerken sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu.
Ardından Yenişehir ilçesine geçerken DSİ Kapalı Spor Salonu bünyesinde faaliyet gösteren Fenerbahçe Spor Okulları'nı ziyaret etti. Genç sporcular ve antrenörlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Diyarbakır'daki temaslarını tamamlayan Yıldırım, maç için Gaziantep'e gitti.
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Mete Efendioğlu - Editör