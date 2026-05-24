Yıldızlar için her şeyi yapacağız

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yönetim kurulunu tanıttı. Safi, basın mensuplarıyla yaptığı sohbette ise şunları söyledi: "Dünya yıldızlarını getireceğim. Hukukçularımızla görüşüyoruz. Cezaysa ceza, hazırız. Her şeyi göze aldık. Fenerbahçe'nin dünya yıldızlarıyla buluşması için her şeyi yapmaya hazırız. Teknik direktör için görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye Ligi'ni bilen hoca ile Fenerbahçe şampiyonluğu kazanabilir. Seçimden önce teknik direktörümüzü açıklayacağız."

'ŞU GELİYOR BİZİ SEÇİN' DİYENLERE İNANMAYIN

AZİZ YILDIRIM, Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ziyaret programı ile ilgili konuşan Yıldırım, "Bana 'Nereden başlayalım' diye sordular, 'Urfa' dedim ama bu arkadaşlar karşı tarafı destekleyeceklerini söylediler. Onlara diyecek sözüm yok. Onları taraftarımıza havale ediyorum." dedi. Yıldırım, "2 santrfor alacağız. Birini belki seçim öncesi açıklarız. 'Şu geliyor bizi seçin' diyenlere de inanmayın, önemli olan iyi takım kurmak. Dürüstçe söylüyorum; Fenerbahçe'nin son 12 senedeki gidişatını durdurmak için geliyorum. Biz durduramazsak kimse durduramaz haberiniz olsun." diye konuştu.

AZİZ BAŞKAN ELİMİ SIKMADI

Diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısı ile ilgili olarak, "Sevgili başkanım keşke 2018'den beri bu çağrıları yapsaydı. Bana destek olmadı, Ramazan ayındaki toplantıda elimizi sıkmadı. Kişinin kendine yaptığı ayıbı başkası yapamaz." değerlendirmesinde bulunan Safi, "Yapı" hatırlatması üzerine de "Türkiye'deki yapı olayına lobi diyoruz. Benim olduğum yerde kimse yapı kuramaz. Lobi faaliyetleri çok önemli. Saha içi ve saha dışında şampiyon olacağız. 59 öncesi şampiyonluklar kırmızı çizgimiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "7 Haziran'da sonuç ne olursa olsun mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." dedi.



İŞTE HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU

ASIL ÜYELER: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan. YEDEK ÜYELER: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ