Youssef En-Nesyri sahaya indi

Fenerbahçe, 6 Ağustos Salı günü deplasmanda Lille ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.Sarı-lacivertli oyuncular, günün tek mesaisinde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.Lille ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarının kadrosu açıklandı. Lugano ile yapılan ilk karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan ancak ikincisinde kulübede bekleyen İngiliz sol kanat oyuncusuSakatlığı bulunan Fred de kadrodan çıkarılan diğer isim oldu.