Youssef En-Nesyri sahaya indi

Fenerbahçe, 6 Ağustos Salı günü deplasmanda Lille ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra'daki antrenmanda yeni transfer Youssef En-Nesyri de takımla birlikte çalışmalara başladı.
Sarı-lacivertli oyuncular, günün tek mesaisinde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.
UEFA LİSTESİNDE İKİ DEĞİŞİKLİK VAR
F.BAHÇE'NİN
Lille ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarının kadrosu açıklandı. Lugano ile yapılan ilk karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan ancak ikincisinde kulübede bekleyen İngiliz sol kanat oyuncusu Ryan Kent, bu kez kadroda kendisine yer bulamadı.
Sakatlığı bulunan Fred de kadrodan çıkarılan diğer isim oldu. Bu ikilinin yerine yeni transfer Youssef En-Nesyri ve Miha Zajc listeye dahil edildi.