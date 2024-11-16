Zalewski için tur başlıyor

Fenerbahçe, sezon başında 30 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro başarı bonusu karşılığında takımın en önemli isimlerinden birisi olan Ferdi Kadıoğlu'nu İngiliz ekibi Brighton'a sattı. Ancak Kadıoğlu'nun yerine takviye yapmadı. Yola Jayden Oosterwolde ile devam eden sarı-lacivertlilerde, bu futbolcunun da sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından sol beke takviye kaçınılmaz oldu.
Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi ilk sıraya yazdı. Listeyi teknik direktör Jose Mourinho ile belirleyen sportif direktör Mario Branco, 7-8 isim üzerinde çalışıyor.
SÖZLEŞMESİNİ UZATMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Mourinho'nun, Roma'yı çalıştırdığı dönemde hocalığını yaptığı Polonyalı oyuncu, sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
Portekizli teknik adamın,
Zalewski'yi gelecek vadeden
bir isim olması ve
hem sol hem de sağ bekte
görev yapabilmesinden dolayı
çok istediği öğrenildi. 12
milyon Euro piyasa değerine
sahip genç yıldızın, Roma
ile sözleşmesi sezon sonunda
bitecek. Futbolcunun İtalyan
ekibiyle kontratını uzatmayı
düşünmediği gelen bilgiler
arasında.
PAZARLIKLARI MARIO BRANCO YÜRÜTECEK
Serie A ekibinin, takımda tutma ihtimali düşük olduğu Zalewski'yi ara transfer döneminde satıp, bonservis geliri elde etmeyi planladığı öğrenildi. Roma'nın 5-6 milyon Euro karşılığında transfere onay verebileceği belirtilirken, futbolcunun sezon sonunda serbest kalması Fenerbahçe'nin pazarlıklarda elini güçlendirecek bir faktör olarak görülüyor.
Taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde resmen başlaması bekleniyor. Sportif direktör Mario Branco, bu transfer için İtalya'ya gidip, Roma kulübünün yetkilileriyle görüşmelere start verecek.
İLK KEZ ÜÇLÜ SAVUNMA DENEDİ
JOSE
Mourinho, hazırlık maçında 3-5-2 formasyonuyla takımı sahaya çıkardı. Fenerbahçe'de savunma üçlüsü Levent Mercan, Yusuf Akçiçek ve Rodrigo Becao'dan oluşurken,
forvette Dusan Tadic ile Cenk Tosun görev aldı. Mert Hakan Yandaş mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlarken Saint-Maximin tedbir amaçlı kadroda yer almadı.