Zalewski için tur başlıyor

Fenerbahçe, sezon başında 30 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro başarı bonusu karşılığında takımın en önemli isimlerinden birisi olan Ferdi Kadıoğlu'nu İngiliz ekibi Brighton'a sattı. Ancak Kadıoğlu'nun yerine takviye yapmadı.Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi ilk sıraya yazdı. Listeyi teknik direktörPortekizli teknik adamın,Zalewski'yi gelecek vadedenbir isim olması vehem sol hem de sağ bektegörev yapabilmesinden dolayıçok istediği öğrenildi. 12milyon Euro piyasa değerinesahip genç yıldızın, Romaile sözleşmesi sezon sonundabitecek. Futbolcunun İtalyanekibiyle kontratını uzatmayıdüşünmediği gelen bilgilerarasında.Serie A ekibinin, takımda tutma ihtimali düşük olduğu Zalewski'yi ara transfer döneminde satıp, bonservis geliri elde etmeyi planladığı öğrenildi.Taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde resmen başlaması bekleniyor. Sportif direktör Mario Branco, bu transfer için İtalya'ya gidip, Roma kulübünün yetkilileriyle görüşmelere start verecek.Mourinho, hazırlık maçında 3-5-2 formasyonuyla takımı sahaya çıkardı. Fenerbahçe'de savunma üçlüsüforvette Dusan Tadic ile Cenk Tosun görev aldı. Mert Hakan Yandaş mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlarken Saint-Maximin tedbir amaçlı kadroda yer almadı.