Zirveden bakıyor!

.Bahçe, milli araya lider girerken geride kalan 12 haftada birçok konuda hem ligin hem de kulüp tarihinin en iyi dönemleri yaşandı.ile zirveye kurulan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda da taraftarını yeniden kenetledi. İşte Kanarya'nınen iyi olduğu konu başlıkları:G.Antep FK galibiyeti ile sezonu açan Kanarya, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalya, Alanya, Başakşehir, Ç.Rize, Kasımpaşa, Hatay, Pendik karşısında kazanıpki 8'de 8'lik başlangıcını 10 maça çıkarıpaçılışını yaptı.12 maçta 31 gol atan İsmail Kartal'ın talebeleri ligin en golcü takımı kimliğini de taşıyor.Ligde ağlarındagören F.Bahçe, takipçisiG.Saray ile birlikte en az golyiyen takım durumunda.Sarı-lacivertliler deplasmandakimaçında da gol yemeyerek ulaşılması güç bir başarıya da imza attı.Edin Dzeko, ligde 8 maçta ağları sarstı. Toplam 10 gol atan Bosnalı oyuncu gol krallığında da zirvede.YOĞUN fikstürün son bölümünde yorgunluğu hissedilen Edin Dzeko, milli takımdan affını isteyerek dinlenmeye çekildi. Ülkesininile oynanacak maçları öncesinde hocası Milosevic'ten izin alan 37 yaşındaki oyuncu için Sırp teknik adam şu yorumu yaptı: