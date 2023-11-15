Zirveden bakıyor!

Bu sezon Süper Lig'e rekor başlangıç yapan Kanarya, en çok golü atıp en az golü yedi. Dışarıda en çok kalesini kapatan takım olurken Edin Dzeko da krallıkla, İcardi ile zirveyi paylaştı
F.Bahçe, milli araya lider girerken geride kalan 12 haftada birçok konuda hem ligin hem de kulüp tarihinin en iyi dönemleri yaşandı. 31 puan toplayıp23 averaj ile zirveye kurulan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda da taraftarını yeniden kenetledi. İşte Kanarya'nın 12haftalık süreçte en iyi olduğu konu başlıkları:
SÜPER BAŞLANGIÇ
G.Antep FK galibiyeti ile sezonu açan Kanarya, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalya, Alanya, Başakşehir, Ç.Rize, Kasımpaşa, Hatay, Pendik karşısında kazanıp 2009-2010'daki 8'de 8'lik başlangıcını 10 maça çıkarıp 'en iyi' açılışını yaptı.
GOL OLUP YAĞDI!
12 maçta 31 gol atan İsmail Kartal'ın talebeleri ligin en golcü takımı kimliğini de taşıyor. Kanarya, iki maçını 5farklı kazanırken, iki müsabakadada rakip filelere4'er gol gönderdi.
KALESİ KAPALI
Ligde ağlarında 8 golgören F.Bahçe, takipçisiG.Saray ile birlikte en az golyiyen takım durumunda.
DIŞARIDA EN IYISI
Sarı-lacivertliler deplasmandaki 6 lig maçında da gol yemeyerek ulaşılması güç bir başarıya da imza attı.
EN SKORER DZEKO
Edin Dzeko, ligde 8 maçta ağları sarstı. Toplam 10 gol atan Bosnalı oyuncu gol krallığında da zirvede.
FENERBAHÇE İÇİN MİLLİ AF İSTEDİ!
YOĞUN fikstürün son bölümünde yorgunluğu hissedilen Edin Dzeko, milli takımdan affını isteyerek dinlenmeye çekildi. Ülkesinin Lüksemburgve Slovakya ile oynanacak maçları öncesinde hocası Milosevic'ten izin alan 37 yaşındaki oyuncu için Sırp teknik adam şu yorumu yaptı: "EdinDzeko bizden onu önümüzdeki2 maç bağışlamamızı istedi.F.Bahçe'yi çok seviyor."