Zorunlu opsiyon devrede! Rakam 18 milyon euro!

Fenerbahçe
'nin devre arasında Fransız ekibi Angers'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Sidiki Cherif için kritik madde resmen yürürlüğe girdi. Sarı-lacivertli formayla Nottingham Forest
karşısında ilk 11'de sahaya çıkan genç oyuncunun sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girdi. 4 milyon Euro kiralama bedeli ödenen 19 yaşındaki santrforun bonservis bedeli ise 18 milyon Euro. Böylece Cherif transferinin F.Bahçe'ye toplam maliyeti 22 milyon Euro'ya ulaşacak. Yönetim, genç oyuncunun uzun vadeli proje kapsamında kadroda önemli bir rol üstlenmesini planlıyor.