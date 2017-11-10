Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Abramovic'in Karşıyaka'ya talip olduğu iddiası...

Abramovic'in 'ya talip olduğu iddiası...

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 17:14 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 17:16
Abramovic'in Karşıyaka'ya talip olduğu iddiası...

İngiliz ekibi Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovic'in zor günlerden geçen ekibi 'ya talip olduğu haberleri, yeşil-kırmızılı kulüp tarafından yalanlandı.

Maddi anlamda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle zor bir sezon geçiren TFF 2. Lig ekibi 'ya dünyanın sayılı zenginlerinden Roman Abramovic'in talip olduğu haberleri spor gündemine bomba gibi düşmüştü. Yeşil-kırmızılı kulüp ise bu söylentileri yalanladı. Bir internet sitesinde çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Karşıyaka yönetimi, kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini açıkladı.

İnternet sitesinde yer alan haberde, İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin de sahibi olan Roman Abramovic'in Karşıyaka'ya talip olduğu ve geri çevrilmesi zor bir teklif yaptığı iddia edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Abramovic'in Karşıyaka'ya talip olduğu iddiası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN