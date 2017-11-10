En çok Volkan’a üzüldüm

"Osmanlı maçında yenilen son dakika golü sadece takım için acı olmadı, mükemmel oynayan Volkan Demirel
'in de tüm emeğini çöpe attı"
"Hepimiz yıprandık ve yorulduk... Takımın skoru bulduktan sonra onu koruma psikolojisine girmesi, en büyük sorunumuz. Bunu çözeceğim"
"Kalan altı maçımızda puan kaybı yaşamamamız gerek. İkinci yarıda daha da umutlu olmak istiyorsak devreyi 35 puanla kapatmamız şart"
TAKIMI AYAĞA KALDIRMAK İÇİN ASIL GÖREV BANA DÜŞÜYOR, BUNU BAŞARACAĞIM
Fenerbahçe
'de geçtiğimiz Cumartesi günü 90. dakikada yenen golle 1-1 biten Osmanlıspor
maçının bitiş düdüğü ile yaşanan kriz, Salı günü teknik direktör Aykut Kocaman'ın Samandıra'da idmana çıkması
ile son buldu... Ancak bu 48 saatlik kriz sürecinde yaşananlar; yönetimi, Aykut Kocaman
'ı, futbolcuları ve camiayı bir hayli üzdü. Kocaman'ın yaşananların ardından yardımcılarıyla yaptığı toplantıda, takımın içinde bulunduğu durum ve çıkış yollarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.
TÜM EMEKLERİMİZ BİR DAKİKADA ÇÖP OLDU
Kocaman'ın bu toplantıda özellikle Osmanlıspor karşısında kaybedilen 2 puandan çok o akşam kalede müthiş bir performans sergileyen Volkan Demirel'e üzüldüğü öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının yardımcılarına, "6 maç sonra görev verdiğimiz Volkan, yenilen gole kadar çok iyi bir oyun sergiledi. Açıkçası o golü yediğimiz an takıma üzüldüğüm kadar hatta daha fazla Volkan'a üzüldüm.
Son zamanlarda idmanlarda oldukça iyi bir Volkan vardı. Çok çalışıyor, ondan fazlasıyla memnunum
" dediği kaydedildi.
BU DURUMUMUZUN ÇARESİNİ BULACAĞIM
Osmanlıspor maçı sonrası kendi psikolojisinin de iyi olmadığını, hatta yaptığı açıklamada bunun etkisinin büyük olduğunu kabul eden teknik direktör Aykut Kocaman, yaşanan kötü durumdan çıkmak için en büyük payın kendisine düştüğünü kabul edip, ekibine, "Takımın içinde bulunduğu bu tablonun çözümünü bulacağız. Oyuncularım ve ben kısacası hepimiz psikolojik olarak yıprandık. Öne geçtikten sonra otomatik olarak skoru koruma içgüdüsüyle hareket edilmesi bu takımın en büyük sorunu. Bu dezavantajı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunu düzeltecek kişi benim ve üzerime düşeni yapacağım
" diyerek moral aşıladı.
HEDEFİ 35 PUANLA İLK DEVREYİ TAMAMLAMAK
17 puanlı Fenerbahçe'de gözler şimdi kalan 6 maça çevrildi. Teknik heyetin hedefi 6'da 6 yaparak ikinci devreye 35 puanla girilmesi. Geri dönüşünün ardından bazı futbolcularla kısa sohbetler yapan
Kocaman, "İlk yarıyı 35 puanın altında kapatırsak, şampiyonluk iddiasından söz etmek oldukça zor olur. Ligin üçte birlik bölümü geride kaldı ve bu süreçteki performans hepimizi yıprattı. Yeniden ayağa kalktık demek için devreye 35 puanla girmek zorundayız"
diye konuştu. Aykut Kocaman, milli takımlarda olan futbolcularının da dönüşü ile birlikte takımla yapacağı toplantıları artıracak. Sivasspor maçına kadar toplantılar sürecek.
VOLKAN'LA YOLA DEVAM
Osmanlıspor maçındaki puan kaybına rağmen Volkan Demirel'in performansından memnun kalan Fenerbahçe teknik heyeti, Sivasspor karşılaşmasında da eldivenleri, tecrübeli file bekçisine verecek. Sarı-lacivertliler, Volkan'ın kalede olduğu 5 lig maçında 3 beraberlik (Göztepe, Trabzon, Osmanlı), 1 yenilgi (Başakşehir), 1 galibiyet (G.Birliği) aldı. Tecrübeli kaleci Avrupa Ligi'nde 2-1 kazandıkları ve 1-1 biten Sturm Graz maçlarında da forma giydi.
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Volkan bu sezon 5'i Süper Lig, 2'si Avrupa Ligi olmak üzere 7 maçta Fenerbahçe kalesine geçerken toplam 11 gol yedi.
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Osmanlıspor karşısında atılan 18 şutun, 5'i kalesine isabet eden Volkan Demirel, bu topların 4'ünü çıkarmayı başardı.
GÜRCAN BİLGİÇ DAMGA VURDU
Usta yazarın kriz sonrası tespitleri dünün en çok tartışılan konusu oldu. Gürcan Bilgiç'in dün yayınlanan haberindeki, "Aykut hoca, Samandıra'ya döndüğünde bitti sanılan kriz, aslında yeni başladı. Kocaman'a yakın isimler "Hayırlı olsun" demek için odasına gittiğinde şu yanıtı aldılar: "Döndüm ama burada değilim." satırları dün sosyal medyada güne damgasını vurdu. Spor yorumcuları da dahil olmak üzere haber portalları, taraftarların bir araya geldiği sosyal medya platformlarında haber en çok okunun ve tartışılanlar arasında yer aldı.
DÖNDÜM AMA BURADA DEĞİLİM
SABAH'ın usta yazarı Gürcan Bilgiç, Kocaman'ın Samandıra'ya dönüşünün ardından yaşananları bu başlık altında kaleme almıştı.