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'de Skrtel sevinci

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017 13:56 Güncelleme Tarihi: 11.11.2017 13:57
Fenerbahçe'de Skrtel sevinci

li cu , 'nın Ukrayna ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği milli maç ile sahalara döndü.

forması ile son 4 hafta ligde oynanan mücadelelerde takımını yalnız bırakan , dün akşam oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Milli Takımı'nda yer aldı. Karşılaşmayı Ukrayna, 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin 'in 7'nci haftasında oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçında 86'ncı dakikada gördüğü ikinci sarı karttan oyun dışında kalan Skrtel, 8'inci haftada Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da cezalı olduğu için forma bulamamıştı.

YA YEDEKTİ YA DA KADROYA HİÇ ALINMADI

9'uncu haftada Galatasaray, 10'uncu haftada Kayserispor ve 11'inci haftada oynanan Osmanlıspor mücadelelerinde kulak kristallerinde problem yaşadığı gerekçesi ile ilk 11'de yer bulamayan Skrtel, Ukrayna - Slovakya maçında ilk 11'de yer aldı.

Sağlık sorunlarının bitmesi ile Slovakya Milli Takımı forması altında 90 dakika sahada kalan Skrtel, sarı-lacivertli teknik heyette sevinç yaşattı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Süper Lig'in 12'nci haftasında 19 Kasım Pazar günü Sivasspor maçında görev vermesi halinde Slovak cu sarı-lacivertli formasına 5 hafta sonra kavuşacak.

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Fenerbahçe'de Skrtel sevinci
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