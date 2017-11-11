Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ve Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk basketbolunun deneyimli isimlerinden 81 yaşındaki Mehmet Baturalp, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Başkanı, eski milli sporcu, A Milli Erkek Basketbol Takımı eski antrenörlerinden ve spor camiasında da 'Batur abi' olarak bilinen Mehmet Baturalp'ın naaşı öğlen namazına müteakip, Şakir'in Camii'nden kaldırılarak, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın yanı sıra Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu, Galatasaray Eski Başkanı Faruk Süren, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, Oktay Mahmuti, Aydın Örs, Harun Erdenay, Murat Didin ve Ural Aküzüm katıldı.