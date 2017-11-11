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, son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017 15:03
Mehmet Baturalp, son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz günlerde vefat eden duayeni , Karacaahmet Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ve Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk unun deneyimli isimlerinden 81 yaşındaki , son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Başkanı, eski milli sporcu, A Milli Erkek Basketbol Takımı eski antrenörlerinden ve spor camiasında da 'Batur abi' olarak bilinen Mehmet Baturalp'ın naaşı öğlen namazına müteakip, Şakir'in Camii'nden kaldırılarak, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın yanı sıra Asbaşkanı Mahmut Uslu, Galatasaray Eski Başkanı Faruk Süren, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, Oktay Mahmuti, Aydın Örs, Harun Erdenay, Murat Didin ve Ural Aküzüm katıldı.

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Mehmet Baturalp, son yolculuğuna uğurlandı
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