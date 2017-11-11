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’ı bile geçti

TANER KARAMAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017
Neymar’ı bile geçti

Bafetimbi performansıyla dünyanın en pahalı futbolcusunu geride bıraktı. 'de 14 golde payı olan 'ın Fransız forveti, 222 milyon Euro'luk 'ın önünde Avrupa'nın skora en fazla katkı yapan yeni transferi oldu...

'de forma giydiği 11 maçta 11 gol atan ve 3 asistle beraber 14 gole etki eden 'ın 'panter' lakaplı yıldızı Bafetimbi , Avrupa'nın en fazla skora katkı yapan yeni transferi oldu. Fransız forvet, bu alanda sezon başı 222 milyon Euro'ya Barcelona'dan Paris Saint- Germain'e transfer olarak 'en pahalı oyuncu' unvanını kapan Brezilyalı Neymar'ı bile geride bırakmayı başardı. Ligue 1'de forması altında 7 gol atıp, 5 asist yapan , skora katkıda Gomis'in hemen altında, ikinci sırada yer aldı. Son oynanan Gençlerbirliği maçında iki kez ağları havalandırarak gol sayısını çift hanelere ulaştıran Gomis, kariyerinde ilk defa bu kadar hızlı çift haneli sayılara ulaşmıştı. Tecrübeli futbolcu ayrıca, geçen sezonun tamamında 11 golle Galatasaray'ın en golcü ismi olan Bruma'yı da, ligdeki 11. haftada yakaladı.

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