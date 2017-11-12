Arda Turan’ı çok beğeniyorum

Geçen yaz Arda Turan
ile ilgili çok fazla konuştuk ama şimdi kulüpte onun için bir konuşma geçmedi
Çok büyük bir oyuncu. Duyduğum kadarıyla karakteri de düzgün biri. İster miyim? Tabii ki, kendisini beğeniyorum
Futbolcuya dayalı düzenin değişmesinde yönetimin de büyük payı oldu
Galatasaray
Teknik Direktörü İgor Tudor, beIN Sports'a verdiği röportajda Arda transferi, oyuncular ve gündemle ilgili konuştu. İşte Hırvat teknik adamın gündemi:
Geçen
yaz Arda Turan ile ilgili çok konuştuk ama şimdi onun için kulüpte hiçbir konuşma geçmedi. Arda çok büyük bir oyuncu. Duyduğum kadarıyla karakteri de çok düzgün biri. Öyle biri gelirse, normal bir oyuncu olarak gelmez, durumlar biraz karışık olur. Arda'yı ister miyim? Tabii ki... Kendisi çok beğendiğim bir oyuncu.
ÖZBEK'LE ÇALIŞMAK ŞANS
Futbolcuya
dayalı düzenin değişmesi sadece benim başarım değil. Geçen iki sezonda başarısızlık vardı. Değişiklik kararı alındı. Bana ve ekibime de güvenildi. Dursun Özbek
'le çalıştığım için şanslıyım.
GOMİS RAKİPLERİ İZLİYOR
Gomis'te
iç motivasyon fazlasıyla var. Her idmandan sonra kalır, son vuruş çalışır. Maçlardan önce rakip defansları seyreder. O yaşta bu isteği sürüyor. Belki de bağlantı oyununu oynayacağınız en iyi isim değil ama vuruşları çok iyi, golü iyi seziyor.
DURAN TOPU ÇÖZECEĞİZ!
Duran
toplar artık günümüzde çok büyük önem taşıyor. Yediğimiz gollerin yarısı duran toptan. Bu konuda çok çalışıyoruz. Sezon başına göre aşama kaydettik. Bu sıkıntıyı sadece biz yaşamıyoruz. Duran toptan birçok maç kazanılıyor ve kaybediliyor.
F.BAHÇE'NİN GERİDE OLMASI TABİİ Kİ HOŞ
TUDOR, Fenerbahçe'nin dokuz puan farkla önünde olmaları için, "Galatasaray'ın teknik direktörü olarak, Fenerbahçe'nin arkamızda kalması tabii ki hoşuma gider. İyi bir başlangıç yapamadılar... Şampiyonluk şansları diğer 3 rakipleri kadar değil, bir seri yakalamaları gerekiyor. Hala 23 maç olduğu unutulmamalı. Benim önceliğim ise takımımın durumu" yorumunu yaptı.
YABANCI KURALI DEĞİŞMEMELİ
"Yabancı sayısını düşürmek yanlış bir karar olur. Bu sistemi yaptığınız zaman en az 4-5 yıl hiçbir şey beklememelisiniz. Sabırlı olmalısınız ki meyvesini alasınız. 80 milyonluk ülkede her yıl üst seviyede en az 3-4 futbolcu yetişmeli. Bunu da altyapıya ve hocalara yatırım yaparak başarabilirsiniz. Sorun yabancı sayısı değil."