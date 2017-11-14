Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Galatasaray'dan Emre Akbaba için dev takas

'dan için dev takas

FOTOMAÇ

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 09:50 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 10:03
Galatasaray'dan Emre Akbaba için dev takas

Galatasaray, Emre Akbaba'yı devre arasında kadrosuna katmak için resmen düğmeye bastı.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan Emre Akbaba için dev takas
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN