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, Lucescu ile yola devam ediyor!

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 17:23 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 17:26
TFF, Lucescu ile yola devam ediyor!

Rumen hocanın bugün Riva'ya gitmesinin rutin günlük çalışma olduğu, yöneticilerle geleceğe dair planlar yaptıkları da öğrenildi.

Arnavutluk ile oynanan özel maçta sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan A 'da, teknik direktör 'nun görevinden ayrılmasının söz konusu olmadığı öğrenildi.

Romanya deplasmanından sonra dün Antalya'da oynanan mücadele sonrasında da eleştiri yağmuruna tutulan ve istifa edecek misiniz?" sorusuna maruz kalarak "Hayır" yanıtını veren Rumen teknik adam ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun da olumsuz bir tasarrufu olmayacak. Başkanı , 72 yaşındaki çalıştırıcıya 'tam destek' verirken, Demirören'in, Mircea Lucescu ile yolları ayırmak gibi bir düşüncesinin de olmadığı belirtildi. Rumen hocanın bugün Riva'ya gitmesinin rutin günlük çalışma olduğu, yöneticilerle geleceğe dair planlar yaptığı da öğrenildi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Mircea Lucescu yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 mağlubiyet 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, rakip fileleri 5 kez sarstı, kendi ağlarında ise 12 gol gördü.

İşte Mircea Lucescu'nun A Milli Takım karnesi...

Ukrayna - Türkiye: 2-0
Türkiye - Hırvatistan: 1-0
Türkiye - İzlanda: 0-3
Finlandiya - Türkiye: 2-2
Romanya - Türkiye: 2-0
Türkiye - Arnavutluk: 2-3

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TFF, Lucescu ile yola devam ediyor!
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