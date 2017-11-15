Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Başa dönüş!

Başa dönüş!

OĞUZ YÖRÜK

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2017
Başa dönüş!

, 2018’de ve ’in kapısını yeniden çalacak. öncesi görüşülen ancak olmayan Beşiktaş Teknik Direktörü için, Başkan ikna edilmeye çalışılacak. Rumen teknik adam ve 'nun işine son verilecek

2018 Dünya Kupası grup elemelerinde oynayacağımız 4 kritik maç ve sonrası için ve kabul etmediği için göreve getirilen ile yapılan 2 yıllık anlaşma, 2018'de sonlandırılacak. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, kendi içinde yaptığı değerlendirme sonrasında, "Mart ayına kadar maçımız yok. Bu süreyi hocayla geçebiliriz" fikri ağırlık bastı. Bunun nedeni ise 'de herkesin aklında tek ismin olması, o da Şenol Güneş.
İlk görüşmede hatırlanacağı gibi Şenol Güneş, ay-yıldızlılara sıcak bakmış ancak hoca 'ı bırakmak istememiştı. Siyah-beyazlı yönetim de iki takımı birden çalıştırmasına "Üçüncü şampiyonluk ve Avrupa hedefi" nedeniyle izin vermemişti. Tekrar rotayı Güneş'e çevirecek olan TFF, Mayıs ayında hoca ve Beşiktaş'la masaya oturacak. Bir sürpriz olmazsa ay-yıldızlıların hocası yüzde 99 Şenol Güneş olacak. Bu A planı… B planında ise Güneş'in alternatifi olarak Abdullah Avcı var. ile çok başarılı bir grafik çizen tecrübeli teknik adama da TFF , Şenol Güneş'in durumuna göre sezon bitiminde teklifte bulunacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Başa dönüş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN