Tek teselli Ozan

Milli Takım'da sakatlanan Ozan Tufan
'ın dün çekilen MR'ında adale yırtığına rastlanmadı. Genç oyuncudan gelen iyi haber; cezalı Neto ve Alper ile sakatlıkları bulunan Valbuena ve Isla'nın yokluğunda Sivasspor maçının 11'ini oluşturmakta zorlanan teknik direktör Aykut Kocaman'ın yüzünü güldürdü. Tecrübeli çalıştırıcının, Sivas maçında, Volkan - Şener, Roman, Skrtel, Hasan - Souza, Ozan - Giuliano - Dirar, Aatif, Janssen
11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.
Bromwich'in Souza aşkı
Yaz transfer
döneminin son gününde Josef de Souza için Fenerbahçe
'ye teklifte bulunan ancak Brezilyalı yıldızı kadrosuna katamayan West Bromwich Albion, Ocak ayında yeniden sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak. Premier Lig ekibinin, Souza'nın transferini bitirmekte kararlı olduğu ve Fenerbahçe'ye astronomik bir teklifle geleceği öğrenildi.