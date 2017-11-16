Bebek’te Arda buluşması

Arda Turan
adım adım Galatasaray
'a yaklaşıyor… Barcelona
'nın devre arası satmayı düşündüğü milli futbolcu için başkan Dursun Özbek
görüşmelerine devam ediyor. Özbek, Arda Turan transferini sonuçlandırma formülünde kulübün sponsoru NEF ile büyük aşama kaydetti.
Önceki akşam başkan Dursun Özbek ile NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Bebek Balıkçısı'nda bir araya geldi. Saat 20.30'da başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren yemekte, Arda Turan transferi konusunda her iki taraf da büyük yol kat etti.
OCAK AYINDA MI, YOKSA SEZON SONU MU?
Bu
transferde Galatasaray'a sponsorluğu söz konusu olan NEF, Arda'nın ücretinin bir kısmını ödemeye sıcak bakıyor. Buradaki en büyük soru işareti şu: Milli yıldız ocak ayında mı sarı-kırmızılı takıma dönecek yoksa sezon sonu mu Aslan olacak?..
Galatasaray yönetimi, Arda Turan'ı devre arasında takıma kazandırmayı planlıyor. Yapılacak olan anlaşma 1.5 yıllık olacak ve yıldız futbolcu kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyecek.
?TUDOR, "ARDA TURAN'I İSTERİM" DEMİŞTİ
Barcelona'da sezon başı işbaşı yapan teknik direktör Ernesto Valverde'nin hiçbir maçta görev vermediği Arda Turan, Dünya Kupası eleme maçlarında A Milli Takım formasıyla 3 maçta şans bulmuştu. Teknik Direktör İgor Tudor, geçtiğimiz günlerde, "Arda, Türk futbol tarihindeki en iyi ve en karakterli oyunculardan... Beğeniyorum, gelmesini isterim"
diyerek, Arda'ya yeşil ışık yakmıştı.
KARİYER RAKAMLARI
Manisaspor
1 sezon, 15 maç, 2 gol
Galatasaray
6 sezon, 189 maç, 44 gol
?Atletico
4 sezon, 178 maç, 22 gol
?Barcelona
2 sezon, 56 maç, 15 gol
Bebek Balıkçısı'nda buluşan G.Saray Başkanı Özbek ile NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur'un, Arda'nın transferini görüştüğü öğrenildi.
'ASAMOAH İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR'
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı ancak Juventus'un satmaktan son anda vazgeçtiği Kwadwo Asamoah için başkan Dursun Özbek'ten açıklama geldi. Özbek, "Asamoah gündemimizde. Transferi için girişimlerimiz sürüyor" dedi. 28 yaşındaki Ganalı sol bek ise geçtiğimiz günlerde Juventus'un televizyonuna röportaj vermiş ve "Burada ne kadar mutlu olduğumu anlatacak olsam çok uzun bir konuşma yapmak zorunda kalırım" ifadelerini kullanmıştı.