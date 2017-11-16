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Pası büyülemiş

UĞUR KARAKULLUKÇU

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 16.11.2017
Pası büyülemiş

ekiplerinin kıskacındaki lı futbolcu, yenilgi ile biten milli maçta Newcastle United’ı etkilemeyi başardı. Özellikle Emre Akbaba’ya topuk pasıyla yaptığı asist tam not aldı

Sezon başında ekibi Crystal Palace'a transferi son anda gerçekleşmeyen 'ın golcüsü Cenk için İngilizler'in yoğun ilgisi sürüyor. Son olarak Milli Takım'la Arnavutluk karşısında forma giydiği mücadeleyi takip eden Newcastle United scoutları, 26 yaşındaki santrforu çok beğendi. Cenk'in hırslı ve rakip savunmayı sürekli zorlayan agresif oyununun altını çizen yetkililer, Emre Akbaba'ya topuk pasıyla yaptığı asiste de tam not verdi.

TOPLAMDA DÖRT TAKIM İLGİLENİYOR
Cenk'le ilgilenen tek Premier Lig ekibi Newcastle United değil. Crystal Palace'ın ilgisinin sürdüğü bilinirken, bu 2 takımın yanı sıra Everton ve Tottenham, golcü oyuncunun durumunu ve gelişimini takip ediyor. Everton ve Tottenham'ın transfer için istekli olması durumunda Cenk'in bonservisinin 20 milyon Euro barajını geçip Türkiye rekoru kırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

12
, bu sezon Süper Kupa'da 1 gol, Süper Lig'de 5 gol, 1 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek Beşiktaş'ta 12 kez skora katkı sağladı. Yıldız futbolcu, Dünya Kupası elemelerinde ise 5 golle oynadı.
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