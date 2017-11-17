Beşiktaş fırsat tepti: 0-0

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Teleset Mobilya ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, yarın Galatasaray ile Başakşehir'in yapacağı maç öncesi çok kritik 2 puan bırakarak zirveye yaklaşma avantajını geri çevirdi.



Vodafone Park'taki maçta 1 penaltı kaçırıp 2 topu direkten dönen siyah-beyazlılar, bu sonucun ardından 22 puanla 3. sırada kaldı. Puanını 18 yapan Akhisar ise puan farkıyla 6. sırada yer aldı..



DOLMABAHÇE'DE GALİBİYETE HASRET KALDI

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta üst üste 4. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, ligde Trabzonspor (2-2) ve Medipol Başakşehir (1-1) maçlarının ardından Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinden de beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaca ile oynadığı karşılaşmayı da 1-1 beraberlikle tamamlamıştı.



CUMA MAÇLARI YARAMIYOR

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde cuma günleri oynanan karşılaşmalarında galibiyet almakta yine zorlandı.

Güneş yönetiminde 2015-2016 sezonundan beri cuma günlerinde 8 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece birini kazanabildi. 5 maçı beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, 2 karşılaşmayı ise yenilgiyle tamamladı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNDEN EFSANE KARELER

Süper Lig'in 12. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısına son lig mücadelesine göre 3 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Pepe kadroda yer almazken, 11. haftada Göztepe ile oynanan karşılaşmada görev alan Cenk Tosun ile Ryan Babel, yedekler arasında yer aldı. Pepe'nin yokluğunda savunmanın göbeğinde Gary Medel, şans buldu. Süper Lig'de son olarak 7. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Medel, 4 hafta sonra aynı şansı yakaladı.



BABEL YEDEK

Beşiktaş'ın formda isimlerinden Ryan Babel, 12. hafta mücadelesine yedek olarak çıktı.

Siyah-beyazlı takımda gösterdiği performansla Hollanda Milli Takımı'na yeniden davet edilen ve hafta içinde ülkesinin hazırlık maçında oynayan Babel'in yerine orta sahanın sağında vatandaşı Jeremain Lens, oynadı.

Lens'in sağ kanada geçmesiyle Ricardo Quaresma, orta sahanın solunda görev aldı.







CENK TOSUN DA DİNLENDİRİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Porto'yu konuk edecek siyah-beyazlı ekipte forvet oyuncusu Cenk Tosun da dinlendirilen oyuncular arasında yer aldı.

Babel gibi maça yedek olarak başlayan Cenk'in bu maçtaki görevini Alvaro Negredo yerine getirmeye çalıştı.

Bu sezon Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında ilk 11'de oynama fırsatı bulan Negredo, ligde 4. kez aynı şansı elde etti.

Siyah-beyazlı takımda ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Dusko Tosic, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Gökhan Gönül ve Anderson Talisca ilk 11'de sahaya çıktı.

Babel ve Cenk Tosun'un yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Matej Mitrovic, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Orkan Çınar ile Necip Uysal, yedek soyundu.







PEPE, İLK KEZ MAÇ KAÇIRDI

Portekiz Milli Takım forması giyen ve takımının ABD ile yaptığı hazırlık karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında görev alamayan Pepe, bu sezon ilk kez maç kaçırdı.

Sezon başında Real Madrid'den transfer edilen Pepe, Beşiktaş'ın Süper Lig'de yaptığı 11 karşılaşmada da 90'ar dakika görev almıştı. Portekizli oyuncu, Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'daki tüm maçlarda da aynı şekilde görevini yerine getirmişti.



24 GÜN SONRA EVİNDE

Beşiktaş, 24 gün sonra Vodafone Park'ta Süper Lig maçına çıktı. Ligde son 2 haftayı deplasmanda geçiren Beşiktaş, son olarak 23 Ekim'de Medipol Başakşehir'i lig mücadelesinde konuk etmişti. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, Dusko Tosic'in uzatma dakikalarında attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.







BERND SCHUSTER, VODAFONE PARK'TA

Beşiktaş'ın eski Teknik Direktörü Bernd Schuster, yeniden Dolmabahçe'de. Bir dönem Beşiktaş'ta görev yapmış olan Bernd Schuster, Vodafone Park'ta oynanan T.M Akhisarspor mücadelesini tribünden seyretti. 2010-2011 sezonunda siyah-beyazlı takımın başında olan Schuster, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan T.M Akhisarspor maçını tribünden izledi.

Alman teknik adam, siyah-beyazlı takımın başında olduğu 2010-2011 sezonunda ligde çıktığı 25 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik almıştı.







MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

Süper Lig'in 12. haftasında oynan Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

1. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Siyah-beyazlı takımın hızlı gelişen atağında Quaresma'nın soldan ortasında Lens altıpasın önünde topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

9. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Talisca, Kadir Keleş'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. 11. dakikada topun başına geçen Quaresma'nın penaltı vuruşunda kaleci Lukac meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu tamamlayan Negredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.

22. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor'un soldan kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda kaleci Fabricio gole izin vermedi. Dönen topa Miguel Lopes vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvaryak yeniden kornere gitti.

32. dakikada Negredo altıpasın sağından meşin yuvarlağı içeri çevirdi, Lens kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

40. dakikada ceza sahası dışında toplu buluşan Quaresma'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Lukac'ta kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.







MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

51. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşta Miguel Lopes ceza sahası içinde topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'da kaldı.

52. dakikada Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Talisca'nın kafayla vurduğu topu kaleci son anda kornere çeldi.

54. dakikada Tosic'in soldan ceza sahasına yaptığı ortaya Talisca kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

57. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahasının önünden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Talisca'nın şutunda top baraja çarparak direkten döndü.

64. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor'un hızlı hücumunda Larsson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Onur Ayık meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Hutchinson'ın ters vuruşunda kaleye giden top kaleci Fabricio'ya çarparak oyun alanına geri döndü.

71. dakikada Adriano'nun soldan gönderdiği pasta Talisca uzak mesafeden topa sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

80. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor 10 kişi kaldı. Babel ile girdiği mücadelede yerde kalan Henrique, Medel'e yaptığı hareketin ardından maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

90+3. dakikada Quaresma'nın sağdan yaptığı ortada Tosic meşin yuvarlağa kafayla vurdu, kaleci Lukac gole izin vermedi.

90+4. dakikada Larsson'un uzaktan şutunda kaleci Fabricio topu kornere çeldi.

Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.







Stat: Vodafone Park



Hakemler: Serkan Çınar, Süleyman Abay, Mehmet Cem Hanoğlu



Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan (Dk. 75 Oğuzhan Özyakup), Lens (Dk. 46 Cenk Tosun), Talisca, Quaresma, Negredo (Dk. 65 Babel)



Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Sissoko, Aykut Çeviker (Dk. 75 Eray Ataseven), Larsson, Soner Aydoğdu, Onur Ayık (Dk. 85 Hora), Emnes (Dk. 59 Henrique)



Kırmızı kart: Dk. 80 Henrique (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Kadir Keleş, Dk. 80 Fatih Öztürk, Dk. 89 Hora, Dk. 90+6 Lukac (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 47 Tosic, Dk. 62 Hutchinson, Dk. 78 Babel, Dk. 80 Medel (Beşiktaş)