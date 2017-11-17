Bize seri lazım

Fenerbahçe
, Osmanlı beraberliği sonrası şampiyonluk yarışında geride kalırken teknik direktör Aykut Kocaman
da istifanın eşiğinden dönmüştü. Tecrübeli çalıştıcı, tüm oyuncularıyla dün ilk kez bir araya gelirken, idman öncesi bir toplantı yaptı. Pres altında yapılan basit hatalardan şikayetçi olan Kocaman takıma, "Benim kadar sizin de stresli ve üzgün olduğunuzu biliyorum. Bunu yenmenin tek yolu 90 dakika konsantrasyon. Öne geçtikten sonra kendimizi bırakmamamız gerektiğini son iki maçta yediğimiz son dakika golleriyle gördük"
diye konuştu...
SEZONUN MAÇI!
Kocaman şöyle devam etti: "Bize lazım olan üç dört maçlık galibiyet serisi. Bunu başardığımız taktirde sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde oluruz. O yüzden Sivasspor maçımız bence sezonun en önemli maçı... Bu nedenle eksiklere rağmen mutlaka kazanmalıyız."
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Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, milli oyuncuların dönmesiyle dün tam kadoro çalıştı. Yoğun tempoda ve kıdar kırana geçen çalışmada futbolcuların hırslı ve istekli olduğu gözlendi.
Teknik direktör Aykut Kocaman, Brezilya Milli Takımı'ndan dönen ve takıma en son katılan isim olan Giuliano'yu elini sıkarak karşıladı.