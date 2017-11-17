Bursaspor'da 8 eksik

Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak. Ligde son 4 maçtır kaybetmeyen ve iç sahada çıktığı 5 maçta 4 galibiyet elde eden Timsah, sarı-kırmızılı rakibini de mağlup ederek bu seriyi sürdürmek istiyor.

33. RANDEVU

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 32 karşılaşmanın 14'ünde Bursaspor sahadan galibiyet ile ayrılırken, 11 müsabakada ise İzmir ekibi 3 puana uzanmayı başardı. İki takım ligde en son 2003 yılında karşı karşıya gelirken, mücadeleyi yeşil-beyazlılar Okan Yılmaz'ın golüyle 1-0'lık galibiyet ile tamamlamıştı.



BURSASPOR'DA EKSİK ÇOK

Ev sahibi ekip Bursaspor'da, Göztepe karşılaşması öncesi 8 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Onur Atasayar, Mikel Agu, Furkan Özçal, Bilal Kısa, Yusuf Erdoğan, Emre Taşdemir ve Sercan Yıldırım'ın yanı sıra Brezilyalı defans oyuncusu Titi ise cezası sebebiyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek.



DÜDÜK METE KALKAVAN'DA

Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak olan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan.