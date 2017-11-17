CANLI | Beşiktaş - TM Akhisarspor

Beşiktaş
, Süper Lig
'de 12. haftanın açılış maçında sahasında Teleset Mobilya Akhisar
ile karşılaşıyor. Vodafone Park
'taki karşılaşma, 20.00'de başlayacak. Son iki maçta Alanya ve Göztepe'yi mağlup ederek zirve takibini sürdüren siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde de kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Beşiktaş, Ege temsilcisini yenip 3'te 3 yapmak, Galatasaray ile Başakşehir'in birbirleri ile oynayacağı haftada puan farkını azaltmak, Porto maçı öncesi moral bulmak istiyor...
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STAT: Vodafone Park
SAAT: 20:00
HAKEM: Serkan Çınar
YAYIN: BeIN Sports 1
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Talisca, Lens, Quaresma, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Sissokko, Soner, Olcan, Serginho, Henrique, Larsson
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk