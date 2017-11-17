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CANLI | - TM Akhisarspor

Giriş Tarihi: 17.11.2017 18:57 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 18:59
CANLI | Beşiktaş - TM Akhisarspor

12. hafta açılış maçında , 'ta TM Akhisarspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlılarda hedef 3'te 3 yaparak zirve yarışında iddiasını sürdürmek.

, 'de 12. haftanın açılış maçında sahasında ile karşılaşıyor. 'taki karşılaşma, 20.00'de başlayacak. Son iki maçta Alanya ve Göztepe'yi mağlup ederek zirve takibini sürdüren siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde de kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Beşiktaş, Ege temsilcisini yenip 3'te 3 yapmak, Galatasaray ile Başakşehir'in birbirleri ile oynayacağı haftada puan farkını azaltmak, Porto maçı öncesi moral bulmak istiyor...

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STAT: Vodafone Park
SAAT: 20:00
HAKEM: Serkan Çınar
YAYIN: BeIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Talisca, Lens, Quaresma,
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Sissokko, Soner, Olcan, Serginho, Henrique, Larsson
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

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