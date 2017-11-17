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Fellaini’de Vida taktiği

GÜVEN MERT ERCAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017
Fellaini’de Vida taktiği

1.5 ay sonra oyuncuyla görüşme hakkını kazanacak olan , kulübü M.United’a da iki milyon Euro önerecek. Bu teklif kabul edilmezse yıldız futbolcu sezon sonunda bedelsiz olarak transfer edilecek

sezon öncesi kulübü 'le sözleşmesi Ocak ayında bitecek Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak istemiş, ancak yaptığı bonservis teklifi kabul edilmeyince, Hırvat stoperle ön anlaşma imzalayıp, ara transfer dönemini beklemeye geçmişti. Transferi bu yolla bedelsiz gerçekleştirecek olan siyah-beyazlılar, bir süredir gündemlerinde olan 'de de aynı yolu izleme kararı aldı… Yönetim, öncelikle Manchester United'la sözleşmesi Haziran'da sona erecek Belçikalı orta saha oyuncusu ile anlaşma sağlayacak.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ
Resmi görüşmeler ise kurallarına göre mukavelesi bitmeden 6 ay önce yani Ocak'ta başlayacak. Futbolcunun ikna edilmesinin ardından, Manchester United'la temasa geçilecek. Siyah-beyazlılar, Vida'da olduğu gibi İngiliz ekibine 2 milyon Euro civarında bir rakam önerecek… Teklif kabul edilmezse de Fellaini ile ön protokol yapılıp, mukavele için Haziran ayı beklenecek… Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Marouane Fellaini, Manchester United'ın yeni sözleşme önerisini geri çevirerek, sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirtmişti.
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Fellaini’de Vida taktiği
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