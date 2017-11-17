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Sosa takımla çalıştı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 13:19
Sosa takımla çalıştı

'da, mide spazmı geçirmesi nedeniyle son antrenmana katılmayan Sosa, takımla çalıştı.

, Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü sahasında Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Mide spazmı geçirmesi nedeniyle son antrenmana katılmayan Sosa, takımla çalıştı.

spor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Sosa takımla çalıştı
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