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Valbuena ve Isla’sız ilk maç

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 12:10
Valbuena ve Isla’sız ilk maç

li futbolcular Valbuena ve Isla, ’in 12. haftasında oynanacak olan maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Deneyimli oyuncular sarı-lacivertli forma ile ilk kez bir maçta forma giymeyecek.

, ilk kez iki yıldızından yoksun sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Marsilya'dan transfer ettiği ve Cagliari'den kadrosuna kattığı Mauricio Isla 'in 12. haftasında oynanacak olan maçında sakatlıkları nedeniyle ilk kez forma giyemeyecek.

Geride kalan 11 haftada ilk 11 de başlayan yıldız futbolcular, 11 haftada oynanan müsabakalarda Valbuena 3 gol ve 4 asistlik performans gösterirken, Mauricio Isla ise 2 asistle oynamıştı. Ligin 11. haftasında oynanan Osmanlıspor maçının 10. dakikasında sakatlanıp oyunu terk eden Valbuena'dan sonra maçın 37. dakikasında Isla sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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Valbuena ve Isla’sız ilk maç
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