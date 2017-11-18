Cefa çektik sefa sürelim!

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alatasaray'da Mayıs ayında yapılacak olan seçimde yeniden başkanlığa adaylığını koymaya hazırlanan Dursun Özbek
, mevcut yönetimi ile yola devam kararı aldı. İşte SABAH
farkıyla kararın perde arkası...
Başkanlığı döneminde ilk iki sene çok sıkıntı çeken Özbek, Riva-Florya projesi sayesinde kulübü mali açıdan toparlamaya başladı. 40 milyon Euro bonservis harcaması yaptığı futbol takımı da başarılı olunca Özbek derin bir nefes aldı. Camia içinde birçok isim başkana yeni yönetiminde yer almak için haber yolladı. Dursun Özbek ise son yönetim kurulu toplantısında kararını açıkladı.
Özbek'in, "İlk iki sene yönetim olarak acımasızca eleştirildik, çok yıpratıldık. Aramızdan ayrılanlar da oldu ancak sizler beni yarı yolda bırakmadınız. İşte kulübü finansal açıdan yavaş yavaş düzlüğe sokuyoruz. Futbolda da çok iyi bir takım kurduk, şampiyonluğa yürüyoruz. Tünelin ucu aydınlık. Mayıs ayında seçimde hepinizi listemde görmek istiyorum
" dediği ortaya çıktı.
ÖZYALÇIN'IN YERİNE ÖZGÖRKEY GELİYOR
Cüneyt Tanman, Tayfun Demir, Fatih İşbecer ve Selim Arda Üçer, Mayıs 2015'te girdikleri Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimden istifa ederek ayrılmıştı. Bu dört ismin yerine camia içerisinden isim arayan Dursun Özbek, daha önce Mayıs 2018'e kadar yöneticilik yapacağını açıklayan 78 yaşındaki ikinci başkan Cengiz Özyalçın'ın boşluğunu da Cemal Özgörkey'le doldurmayı planlıyor.
GALATASARAY YÖNETİM KURULU:
Dursun Özbek, Cengiz Özyalçın, Nasuhi Sezgin, Eşref Alaçayır, Ural Aküzüm, Alper Narman, Can Topsakal, İsmail Sarıyaka, Murat Atay, Tarık Taşar, Ali Yüce, Burçin Aslan.
LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ
Mayıs'taki seçime uzun bir süre var. Başkan Özbek için öncelik 2 Aralık'ta yapılacak kongredir. Ardından da Mart'taki mali kongre adaylığının göstergesi olacaktır. Ben Başkan'ın bir dönem daha Galatasaray
'ı yönetmek istediğini biliyorum. Yönetimdeki en yakın arkadaşlarına vefa göstermesini doğru buluyorum. Ancak daha güçlü bir yönetim kurmak için de başta Cemal Özgörkey olmak üzere camianın önemli insanlarıyla görüşmeler yaptığını biliyorum.