Lens yine hüsran

Fenerbahçe
formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu performansla öne çıkan ve adından söz ettiren Jeremain Lens
, Beşiktaş
'ta tam anlamıyla hayal kırıklığı oldu. Bu sezon Süper Lig'de 8 karşılaşmaya çıkan
Hollandalı, bunlardan 5'ine ilk 11 başladı ancak sadece 2-2 biten Trabzonspor karşılaşmasında 90 dakika sahada kaldı.
Lens, dün Akhisarspor mücadelesinde 45 dakikada ne isabetli şut ne isabetli orta ne de kilit pas atabildi. Sadece 16 kez topla buluştu.
FENERBAHÇE'DE 36 MA ÇTA 5 GOL 16 AS İST YAPMIŞTI
Lens Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı 8 Süper Lig
maçında 341 dakika sahada kalırken, attığı her 2 pasın birini yanlış yere gönderdi. Geride kalan sezonda Fenerbahçe ile 36 maçta 5 gol atıp, 16 asist yapan isim, her 142 dakikada bir skoru değiştirirken, siyah-beyazlı forma ile bu formunun epey gerisinde kaldı.
GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ
Lens 'i Fenerbahçe'de yıldız yapan vazgeçilmez olmasıydı. Kafası rahattı ve yerinin garanti olduğunu biliyordu. Ancak Beşiktaş'ta aynı rahatlığı bulamadı. Sürekli kadroya girebilecek miyim endişesi yaşıyor. Akhisar maçında da rotasyon oyuncusu olduğunun farkındaydı. Yine de birşeyler yapmayı denedi fakat Quaresma'yı gören ve bilenler, Lens'in performansından mutlu olamazdı. Beşiktaş'ın ön tarafı ile Lens'in stilinin doku uyuşmazlığı var.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Lens'in Aziz Yıldırım tarafından içimize sokulmuş ajan olduğunu düşünmeye başladım. Geçen yıldan bu kadar düşüş olmasının nedenini bulamıyorum.
Güncel Beşiktaş-F.Bahçe rekabeti; Mehmet Topuz'u aldılar: 1-0, Gökhan'ı aldık: 2-0, Caner'i aldık: 3-0, Lens'i kilitlediler: 3-4.
Lens sistemimize uymuyor. Gönderin gitsin Fenerbahçe gibi takımların yıldız oyuncusu olur ancak.
Geçen sene Fener o kadar kötüymüş ki bu Lens iyi görünmüş.