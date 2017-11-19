Artık gör başkan

Uzun aradan sonra totemi bozarak bir deplasman maçında takımını yalnız bırakmayan Galatasaray
Başkanı Dursun Özbek
, pişman oldu! Eşi Mesude Hanım ile birlikte karşılaşmayı takip eden Başkan Özbek, Medipol Başakşehir'in bulduğu ikinci golden sonra protokol tribününden ayrılarak, locaya geçti.
Morali çok bozuk olduğu dikkat çeken Dursun Özbek, maç sonu çıkışta sarı-kırmızılı bir taraftarın tepkisine maruz kaldı. Koruma ordusu eşliğinde aracına binen Özbek'e bir taraftar, "Başkanım Tudor'u gönder, bu nasıl hoca ya… Oyunu okuyamıyor. Görmüyor musun!
" diyerek sitem etti. Özbek ise taraftar ile diyaloğa girmedi.
DURAN TOPLAR DURMUYOR!
Başakşehir
karşısında Visca'nın kullandığı serbest vuruşta Attamah'ın kafa golüne engel olamayan G.Saray ligde 7. kez duran toptan gol yedi. Kayseri, Antalya
ve G.Birliği maçlarında kornerden ağları sarsılan sarı-kırmızılılar, Osmanlı ve Trabzon'un ardından Başakşehir deplasmanında da faul sonucu kullanılan duran topa çare bulamadı. Karabükspor maçında ise Muslera penaltıdan gol yemişti.