Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Artık gör başkan

Artık gör başkan

MEHMET ÖZCAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 19.11.2017
Artık gör başkan

maç çıkışı hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Koruma ordusu eşliğinde aracına binen Özbek'e bir taraftar, "'u gönder, bu nasıl hoca ya… Oyunu okuyamıyor. Görmüyor musun?" diye bağırdı!..

Uzun aradan sonra totemi bozarak bir deplasman maçında takımını yalnız bırakmayan Başkanı , pişman oldu! Eşi Mesude Hanım ile birlikte karşılaşmayı takip eden Başkan Özbek, Medipol Başakşehir'in bulduğu ikinci golden sonra protokol tribününden ayrılarak, locaya geçti. Morali çok bozuk olduğu dikkat çeken Dursun Özbek, maç sonu çıkışta sarı-kırmızılı bir taraftarın tepkisine maruz kaldı. Koruma ordusu eşliğinde aracına binen Özbek'e bir taraftar, "Başkanım Tudor'u gönder, bu nasıl hoca ya… Oyunu okuyamıyor. Görmüyor musun!" diyerek sitem etti. Özbek ise taraftar ile diyaloğa girmedi.

DURAN TOPLAR DURMUYOR!
karşısında Visca'nın kullandığı serbest vuruşta Attamah'ın kafa golüne engel olamayan G.Saray ligde 7. kez duran toptan gol yedi. Kayseri, Antalya ve G.Birliği maçlarında kornerden ağları sarsılan sarı-kırmızılılar, Osmanlı ve Trabzon'un ardından Başakşehir deplasmanında da faul sonucu kullanılan duran topa çare bulamadı. Karabükspor maçında ise Muslera penaltıdan gol yemişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Artık gör başkan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN