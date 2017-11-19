Usta tokadı!

Avcı, Aslan'a karşı galibiyet serisini de 4 maça çıkardı
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lk haftadan beri zirvede olan Galatasaray
, deplasmanda Başakşehir
'e 5-1 yenildi ve rakibini zirveye ortak etti. Başakşehir 25'te Visca, 42'de de Adebayor'un kafa golleri ile 2-0'ı buldu. Ama bu iki şut dışında Başakşehir'in ilk yarıda başka denemesi olmadı.
Başakşehir 2. yarının başında oyunu sahasında kabul edince G.Saray yüklenmeye başladı. Latovlevici'nin 55'teki ortasında Gomis kafayla farkı bire indirdi: 2-1. Ancak 3 dakika sonra Elia'nın başlattığı atakta Adebayor şık bir vücut çalımı ile önünü açtı ve Maicon'a çarpan şutu Muslera'yı yanılttı: 3-1
. Günün kötülerinden Belhanda'nın kaptırdığı topla ceza alanına giren Elia'yı Maicon düşürdü, Adebayor penaltıdan hattrick yaptı: 4-1
. 89'da Kerim Frei hezimeti ilan etti: 5-1.
Sarı kart gören Fernandao ise Alanya maçında cezalı duruma düştü.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAYIZ
Maçın ardından yükselen futbollarının ve oyun kalitesinin altını çizen Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı
, "Kadıköy'de kazanıyorsak, Galatasaray'ı 5-1, Beşiktaş'ı da oyun olarak yenebiliyorsak biz de şampiyonluğa oynarız" diye konuştu.
KOMİK SÖZLER!
Tudor
, maç sonu tuhaf açıklamalar yaptı: "Kazanmayı hak eden bir Başakşehir yoktu. Onlar Adebayor sayesinde galip geldi." Hırvat hoca ayrıca yine büyük maç kazanamama sorusuna, "Yolun sonunda mutlu olup, şampiyon olabilmek önemli" yanıtını verdi. Çift forvet çıkma konusunda ise cevabı şöyleydi: "Çift forvetten gol beklentim vardı, o yüzden bir değişiklik yapmadım."
'KÖYÜNE DÖN!'
Galatasaray
taraftarı 5-1'lik hezimetin ardından sosyal medyadan teknik direktör İgor Tudor'u eleştiri yağmuruna tuttu ve istifaya çağırdı. Başakşehir yenilgisinin faturası Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor'a kesildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyadan Hırvat teknik adama ateş püskürürken, istifaya davet ettiler. İşte taraftarın isyan mesajlarından bazıları:
Bu yenilgi Tudor'un kovulması halinde Galatasaray için hayırlı olur.
6 6 6 diye tezanürat yaptırdın takımı rezil ettirdin. Artık köyüne dön Tudor.
Tudor'un yapmadığı değişikliği onu değiştirerek siz yapabilirsiniz G.Saray yönetimi...
Galatasaray'ın şampiyon olmasındaki tek engel Tudor.
Tudor herhalde hafta içindeki Avrupa maçını düşünerek değişiklik yapmıyor!
Biri Tudor'a üç değişiklik hakkının olduğunu söylesin.