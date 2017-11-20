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Bizi Cimbom motive etti

Giriş Tarihi: 20.11.2017
Bizi Cimbom motive etti

’ın Başakşehir’e kaybetmesi bizi motive etti. ’nin de şampiyonluk yarışının içerisinde olacağını gösterdik”

, ligin formda ekibi Sivasspor'u 4-1 mağlup ederken, gol perdesini açan Nabil Dirar, 90 dakika sonrası camiaya umut aşılayan açıklamalar yaptı:
Bireysel hatalardan ve tecrübe eksikliğinden dolayı çok fazla puan kaybı yaşadık.
Galatasaray'ın Başakşehir'e kaybetmesi bizi motive etti. İyi bir oyunla kazanarak, Fenerbahçe'nin de şampiyonluk yarışı içerisinde olacağını gösterdik.
Gol yediğimizde başımızı çok çabuk eğdiğimizi gördük. Sivasspor karşısında ise sahaya çok enerjik olma isteğiyle çıktık. Biz Fenerbahçe'yiz. Kendi sahamızda farklı kazanmalıyız.
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Bizi Cimbom motive etti
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