Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Beşiktaş Avrupa'dan kasasını doldurdu

Avrupa'dan kasasını doldurdu

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 21.11.2017 22:30 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 22:44
Beşiktaş Avrupa'dan kasasını doldurdu

Bu sezon ’nde müthiş bir performans sergileyen adeta para bastı. Üst tura yükselen siyah-beyazlılar 30 milyon TL’ye yakın para alacak.

'nde ortaya koyduğu performansla grubu lider bitirmeyi garantileyen , kasasını da doldurdu.

Devler Ligi'ne katılım bedeli olarak 12 milyon Euro almaya hak kazanan siyah-beyazlılar grupta aldığı 3 galibiyet için toplam 4.5 milyon Euro, 2 beraberlik için de toplam 1 milyon Euro kazandı. karşısında alınan 1-1'lik skorla birlikte grupta liderliği garantileyen ve bir üst tura yükselen siyah-beyazlılar, kasasına 30 milyon TL'ye yakın bir meblağ koyacak.

Beşiktaş bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla 100 milyon TL'ye yakın bir kazanç elde etmiş oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Avrupa'dan kasasını doldurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN