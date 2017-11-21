Trabzonspor'da Sosa şoku

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Osmanlıspor mücadelesinde sakatlanan Sosa'nın sağ alt adalesinde yırtık tespit edildiği ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Barış Kurtgöz'ün Sosa'nın sağlık durumu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Sosa maçın son 10-15 dakikasında ağrılarının olmasına rağmen oyuna devam etmiş, maç sonrası soyunma odasında ağrı şikayeti üzerine tedavisine hemen başlandı. Ağrılarının artması sonrası dün MR'ını çektik ve sağ alt adalede (sağ gastroknemius kasında grade 2) 2. derece yırtık tespit ettik. Sağlık ekibi olarak tedavisine başladık. Oyuncumuz 2 ila 3 hafta sonra tekrar takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır."