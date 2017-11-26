Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında

Sarı-lacivertlilerde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Hasan Ali Kaldırım, Vincent Janssen ve Roman Neustadter'in 3'er sarı kartı var. Bu oyuncular Antalyaspor karşılaşmasında şans bulup sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Ülker Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler

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İŞTE İLK 11'LER



Antalyaspor: Ferhat, Celustka, Chico, Diego, Sakıb, Vainqueur, Charles, Maicon, Nasri, Deniz Kadah, Eto'o



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Aatif Chahechouhe, Giuliano, Janssen



43. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar 42 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertlilerin rakibine 28-7'lik üstünlüğü bulunuyor. Kanarya'nın 77 golüne Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi.



SON 3 MAÇTA ANTALYA GÜLDÜ

Akdeniz ekibi, Süper Lig'de son 3 maçta Fenerbahçe'yi devirmeyi başardı. Antalyaspor 2015-16 sezonunun ikinci yarısında 4-2 yendi sarı-lacivertlileri hem evinde hem deplasmanda 1-0 mağlup etmişti