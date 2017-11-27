Fenerbahçe, zorlu deplasmandan galip döndü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor'u 1-0 yenerek bu sezon ilk kez 3. sıraya kadar yükseldi.

Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, 45. dakikada Giuliano Vitor de Paulo'nun golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda skoru koruyan sarı-lacivertliler, 3 puanı tek golle almayı başardı.

Ligde son 6 maçını da kaybetmeyen ve üst üste ikinci galibiyetini elde eden Fenerbahçe, puanını 23'e yükseltti.

Beşiktaş'ın averajla önüne geçen sarı-lacivertliler, 3. sıraya kadar tırmandı ve lider Galatasaray'la 6 puanlık farkı korudu.

FENERBAHÇELİ SOLDADO’NUN FEDAKARLIĞI

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR



Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında sol kanattan İsmail Köybaşı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Janssen'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

13. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sakıb Aytaç'ın vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden kornere çıktı.

24. dakikada Dirar'ın pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Chahechouhe'nun vuruşunda, meşin yuvarlağa kaleci Ferhat Kaplan müdahale etti. Dönen topu tamamlamak isteyen Janssen'in ofsaytta olduğunu belirleyen maçın hakemi Mete Kalkavan, oyunu durdurdu.

34. dakikada Nasri'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Eto'o'nun altıpasın solundan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

40. dakikada Dirar ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Chahechouhe'nun sağ çaprazdan vuruşunda, top yandan auta gitti.

45. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza yayı üzerinden Janssen'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Giuliano'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1

45+2. dakikada Celustka'nın sağ kanattan ortasında Eto'o'nun kafa vuruşu sonrası oluşan karambolde, sağ çaprazda topu önünde bulan Maicon meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kaleci Volkan Demirel, topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada Fenerbahçe'de Aatif'ın ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutu yandan dışarıya gitti.



49. dakikada savunmanın arkasına atılan topta kaleci Volkan'la karşı karşıya kalan Samuel Eto'o'nun vuruşu kale direğinin dibinden auta çıktı.



50. dakikada Guiliano'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Dirar'ın sert şutu kalenin üzerinden dışarıya gitti.



57. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan arka direğe ortasında topu kontrol eden Dirar'ın vuruşu kaleci Ferhat'ta kaldı.



75. dakikada kaleyi cepheden gören Nasri'nin yaklaşık 25 metreden sol ayağıyla yerden yaptığı sert vuruşu kaleci Volkan, uzanarak köşeden çıkardı.







Stat: Antalya



Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx



Antalyaspor: Ferhat xx, Celustka xx, Chico xx, Diego Angelo xx, Sakıb Aytaç xx (Aydın Karabulut dk. 88 ?), Charles xx, Vainqueur xx (El Kabir dk. 81 x), Maicon xx (Emre Güral dk. 71 xx), Nasri xx, Deniz Kadah xx, Eto'o xx



Yedekler: Boffin, Ozan, Nazım Sangare, Harun, Yekta, Musa Nizam



Teknik Direktör: Leonardo Araujo



Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Skertel xx, Neustadter xx, İsmail xx, Mehmet Topal xx, Chahechouhe xx (Soldado dk. 67 x, Valbuena dk. 77 x), Josef de Souza xx, Dirar xx (Alper dk. 88 ?), Guiliano xx, Jannsen xx



Yedekler: Kameni, Erten Ersu, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Neto, Oğuz Kağan Güçtekin



Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Gol: Guiliano (dk. 45) (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Charles (Antalyaspor), Josef de Souza, Jannsen (Fenerbahçe)



DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor deplasmanında ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Teknik direktör Kocaman, geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yenen takımını bozmadı.

Sarı-lacivertliler, sahaya Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Giuliano Victor de Paulo, Aatıf Chahechouhe ve Vincent Janssen 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Mathieu Valbuena ile sarı kart cezaları sona eren Alper Potuk ve Luis Neto, yedekler arasında yer aldı.

- ANTALYASPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo ise son oynadıkları Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig'deki son 3 maçını da kazanan kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Leonardo, geçen hafta 1-1 sona eren Atiker Konyaspor müsabakasının ilk 11'inde oynayan Harun Alpsoy'u yedek kulübesinde tuttu. Leonardo, bu futbolcunun yerine orta sahada Charles'e şans verdi.

- TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Antalyaspor-Fenerbahçe maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşma öncesinde Antalya Stadı'nda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.

Seremoni sırasında stat içinde uçan güvercin, ilgi odağı oldu.

Öte yandan Antalyasporlu futbolcular, seremoni öncesi "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla sahaya çıktı.