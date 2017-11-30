  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Rallici olmak isteyen Villas-Boas teknik direktörlüğü bıraktı!

Rallici olmak isteyen Villas-Boas teknik direktörlüğü bıraktı!

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2017 17:22 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 17:25
Rallici olmak isteyen Villas-Boas teknik direktörlüğü bıraktı!

'ne katılacak Portekizli teknik adam Villas-Boas, Çin ekibi Şanghay SIPG'deki görevinden ayrıldı.

Çin Süper Lig ekiplerinden Şanghay SIPG, Portekizli teknik direktör Andre Villas-Boas ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerine farklı yönlerde devam etmek isteyen 40 yaşındaki teknik adam ile yapılan görüşmenin ardından karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, kariyerine yarış pilotu olarak devam etme kararı alan ve 6-20 Ocak 2018'de düzenlenecek 'ne katılacak Villas-Boas'ın kararına saygı duyulduğu ve bu nedenle istifa dilekçesinin kabul edildiği kaydedildi.

Portekizli teknik adama kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilirken, yeni kariyerinde başarılar dilendi.

Villas-Boas yönetimindeki ilk sezonunda Şanghay SIPG, ligi ikinci sırada tamamlarken, Çin Federasyonu Kupası'nda finalde, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finalde elendi.

Andre Villas-Boas, Dakar Rallisi'nde yardımcı pilotu Ruben Faria ile otomobil kategorisinde yarışacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Rallici olmak isteyen Villas-Boas teknik direktörlüğü bıraktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN