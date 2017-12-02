CANLI | Beşiktaş - Galatasaray

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray sonucu merakla beklenen bir derbiye çıkıyor. Beşiktaş'ın evi Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19:30'da başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Maçı sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

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KADROLAR

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Cenk

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Denayer, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

ŞENOL GÜNEŞ 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı son dönemde hiç kaybetmedi. Tecrübeli çalıştırıcı, son oynanan 6 maçın 90 dakikalarında 3 defa kazanıp, 3 de beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi.

IGOR TUDOR'UN GALİBİYETİ YOK

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı 7 maçın 6'sını kaybetti, birinde berabere kaldı. Tudor, Beşiktaş'ı geçmesi durumunda ilk derbi galibiyetini elde edecek.

RAKAMLARLA DERBİ

Beşiktaş, Vodafone Park'ta henüz derbi galibiyeti alamadı. Yeni stadında tek yenilgisini ise kupada F.Bahçe'ye karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

Süper Lig'de Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve yenilmedi.

İç sahada çıktığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, deplasmanda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi elde etti. Beşiktaş ise evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik almayı başardı.