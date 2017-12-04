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'ten flaş açıklaması

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2017 15:05 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 15:13
Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim açıklaması

Kulübü Başkanı , Igor Tudor'un yerine 'in geleceği iddialarına yanıt verdi.

Bir yakınının düğünü için Ankara'ya giden Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, havalimanında NTV Spor'un sorularını yanıtladı.

"Yarın rutin yönetim kurulu toplantımız var, her salı günü yaptığımız bir toplantı. Cumartesi günü çok üzüldük. Olayı speküle etmemek lazım." ifadelerini kullanan Özbek, "Fatih Hoca ile görüşmedik. Bunu zaten hoca da söylemişti. Cumartesi günü taraftarla beraber biz de çok üzüldük. Taraftarımdan bize inanmalarını istiyorum. Şampiyonluktan en ufak bir sapmamız yok. Bizi yalnız bırakmasınlar. Şampiyonluk taraftarın elinde" diye konuştu.

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Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim açıklaması
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