Fenerbahçe, Bursa deplasmanında! İşte ilk 11'ler

Lig'de 7 haftadır kaybetmeyen Fenerbahçe, oynadığı son 3 lig maçını da kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Diğer taraftan Bursaspor ise sahasında 7 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Süper Lig'in 15. haftasında ligin üst sıralarını ilgilendiren kritik mücadele 20.00'da başlayacak.

45.000 kişi kapasiteli Bursa Büyükşehir Belediye Stadında oynananacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Bursaspor hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği 10 mücadelede 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken Fenerbahçe ise Palabıyık'ın yönettiği 18 mücadelede 10 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

İKİ TAKIM ARASINDA 97. KARŞILAŞMA

Bursaspor ile Fenerbahçe daha önce Süper Lig'de 96 kez karşı karşıya geldiler. Fenerbahçe bu maçların 48'inden galip ayrılırken, Bursaspor rakibini 14 kez mağlup etmeyi başardı. 34 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE'DE HEDEF 4'TE 4

Lig'de son 3 maçını kazanarak zirve yarışında ben de varım diyen Fenerbahçe'de mutlak hedef galibiyet. Lig'de zor zamanlardan geçen Fenerbahçe, sonrasında 3 maçını da kazanarak 26 puanla 3. sıraya yerleşti. Zirveyle arasında sadece 4 puan fark bulunan Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürmeyi planlıyor. Diğer tarafta Bursaspor teknik direkötr Paul Le Guen ile başarılı bir sezon geçiriyor. Geride kalan 14 haftada 24 puan toplayan Bursaspor 6. sırada bulunuyor.

İŞTE İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ

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FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ;

Volkan-Skrtel,Neustadter,Şener,İsmail,Josef,Mehmet Topal, Dirar, Aatıf, Giuliano, Janssen

BURSASPOR İLK 11'İ;

Harun, Ekong, Ertuğrul, Titi, Badu, Batalla, Jorquera, Aziz, Barış, Stancu, Kembo

SAKAT:Mikel Agu,Kubilay, Onur, Serdar, Sercan, Bilal, Furkan

CEZALI: Yok