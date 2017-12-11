Yazarlar Kayserispor-Beşiktaş maçını yorumladı



METİN TEKİN: Bu maçı unutmaz



Beşiktaş yine bir Şampiyonlar Ligi dönüşü zorlandığı bir maç oynadı. Aslında farklı kadrolardı. Kayserispor maçına dinlenmiş ve tüm konsantrasyonunu Kayseri'ye veren bir kadro çıkmıştı. Ama şunu bir kez daha gördük ki Kayserispor'un topladığı puanlar ve ligin üst sırasında olması tesadüf değilmiş. Beşiktaş'a karşı planı olan ve 10 kişi kalmasına rağmen bunu uygulayabilen inanmış bir Kayseri vardı sahada. Daha güçlü olan Beşiktaş'tı ama bir oyun planı olan Kayserispor'du. Tabii ki maçın seyrinin Kayseri, 49. dakikada 10 kişi kalınca değiştiği bir gerçek. Beşiktaş artı biri yakalayınca maç bitti diye düşündü. 11'e 10 oynamak avantaj ama rakibine bir kişi eksik olduğunu hissettireceksin. Bunu ya alanı genişleterek yapacaksın ya da tempoyu yükselteceksin. Beşiktaş bunu yapamadı.

İlk yarıda çok tempolu oynamasa da 3 pozisyon bulan Beşiktaş, rakibi 10 kişi kaldıktan sonra bunu gösteremedi. Siyahbeyazlılar, bu maçı ve puanı sezon sonuna kadar hatırlayacaktır. Ligin bu döneminde, 15. haftayı geride bırakırken zirveye bir adım daha yaklaşma şansın varken geride kalmak Beşiktaş'ın kafasına hep takılacaktır.

Bazen oyun olarak yenemeyebilirsiniz ama Beşiktaş'ın sahip olduğu kalitede, zaman zaman oyuncuların kişisel becerileri devreye girmeli. Bugüne kadar zaman zaman bunu yaşadılar. Geçen hafta Galatasaray maçındaki müthiş performans sonrası Kayseri'de o oyuna ve gücüne gölge düşürdü.

Teknik adam hamlelerine gelince; Şenol Hoca için "Negredo için bu kadar geç mi kalmalıydı? Lig maçlarında Oğuzhan ve Talisca'nın birlikte kullanımı olamaz mıydı?" sorularını sorabiliriz.

Umut'un itirazına rağmen penaltı net bir karardı. Evet Umut görmeden vurdu, böyle bir düşüncesi yoktu ama Cenk'in öncesinde yaptığı bir hareket vardı ve bu hareket penaltıydı. Kırmızı karta gelince; birici sarı zaten itirazdandı, ikinci sarı da haklıydı. Ama asıl soru; bunu her takıma kolay verebiliyorlar mı işte bu.