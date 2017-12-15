Fenerbahçe Dorukhan Toköz'ün peşinde

Eskişehirspor'daki performansıyla dikkat çeken Dorukhan Toköz, birçok Süper Lig ekibinin radarına girmişti. 21 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe de var.

Fanatik'in haberine göre Eskişehir'de Halil Ünal'ın başkanlığa yeniden gelmesinin ardından, Aziz Yıldırım'ın Dorukhan için harekete geçtiği iddia edildi.

Daha önce Ünal döneminde Alper Potuk'u kadrosuna kadar Sarı- Lacivertliler'in genç orta saha oyuncusu için de teklif yaptığı öne sürüldü.

15 MAÇTA 5 ASİST

Eskişehirspor'un altyapısından yetişen ve ön libero mevkisinde görev yapan Dorukhan, bu sezon TFF 1. Lig'de çıktığı 15 maçta 5 asist yaptı. Genç futbolcu, 7 kez Ümit Milli Takım formasını giydi.