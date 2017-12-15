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'ün peşinde

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan , spor'un genç yeteneği 'ü gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 15.12.2017 11:07 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 11:23
Fenerbahçe Dorukhan Toköz'ün peşinde

Eskişehirspor'daki performansıyla dikkat çeken Dorukhan Toköz, birçok Süper Lig ekibinin radarına girmişti. 21 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe de var.

Fanatik'in haberine göre 'de 'ın başkanlığa yeniden gelmesinin ardından, 'ın Dorukhan için harekete geçtiği iddia edildi.

Daha önce Ünal döneminde Alper Potuk'u kadrosuna kadar Sarı- Lacivertliler'in genç orta saha oyuncusu için de teklif yaptığı öne sürüldü.

15 MAÇTA 5 ASİST

'un altyapısından yetişen ve ön libero mevkisinde görev yapan Dorukhan, bu sezon TFF 1. Lig'de çıktığı 15 maçta 5 asist yaptı. Genç futbolcu, 7 kez Ümit Milli Takım formasını giydi.

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Fenerbahçe Dorukhan Toköz'ün peşinde
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