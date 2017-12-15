Rapaiç'in oğlu da Fenerbahçeli! Boris Rapaiç...

Fenerbahçe Doğuş'un THY Euroleague'de oynadığı Zalgiris Kaunas maçında sürpriz bir konuk vardı. 2000-2003 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Hırvat sol ayak Milan Rapaiç, sarı lacivertli takımın basketbol maçını izlemek üzere salondaki yerini aldı.

Fenerbahçe taraftarlarının 'Rap Rap Rapaiç' tezahüratı ile onurlandırdığı Rapaiç bu ilgi karşısında duygulanırken sarı lacivertli kulübün resmi Twitter hesabı da paylaşımda bulundu. Rapaiç'in yanında ise kendisi gibi futbolcu olan oğlu Boris Rapaiç vardı.





FENERBAHÇE'DE OYNUYOR

Fenerbahçelilerin sevgilisi olan Rapaiç'in 1997 doğumlu oğlu Boris daha önce Hajduk ve Inter altyapılarında oynamıştı. Hırvatistan Milli Takımının altyaş kategorilerinde de forma giyen Boris'i Inter'e 2014 yılında Roberto Mancini transfer etmişti.

Henüz lisans çıkarılmadığı için resmi maçlarda oynamayan Boris, U21 Takımının idmanlarında yer alıyor. Boris, Ekim ayında A Takımla yapılan idman maçında forma giymiş ve performansı ile beğeni toplamıştı. Forvet bölgesinde oynayan genç Hırvat 1.82 boyunda ve sağ ayaklı.