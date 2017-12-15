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Rapaiç'in oğlu da li! Boris Rapaiç...

Doğuş'un maçını izlemeye gelen sarı lacivertli taraftarların ilgisiyle karşılaşırken, yanında da Fenerbahçe forması giyen oğlu Boris vardı.

SABAH İNTERNET Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017 10:55 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 11:26
Rapaiç'in oğlu da Fenerbahçeli! Boris Rapaiç...

Doğuş'un 'de oynadığı maçında sürpriz bir konuk vardı. 2000-2003 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Hırvat sol ayak , sarı lacivertli takımın basketbol maçını izlemek üzere salondaki yerini aldı.

Fenerbahçe taraftarlarının 'Rap Rap Rapaiç' tezahüratı ile onurlandırdığı Rapaiç bu ilgi karşısında duygulanırken sarı lacivertli kulübün resmi Twitter hesabı da paylaşımda bulundu. Rapaiç'in yanında ise kendisi gibi futbolcu olan oğlu Boris Rapaiç vardı.


FENERBAHÇE'DE OYNUYOR

Fenerbahçelilerin sevgilisi olan Rapaiç'in 1997 doğumlu oğlu Boris daha önce Hajduk ve Inter altyapılarında oynamıştı. Hırvatistan Milli Takımının altyaş kategorilerinde de forma giyen Boris'i Inter'e 2014 yılında transfer etmişti.

Henüz lisans çıkarılmadığı için resmi maçlarda oynamayan Boris, U21 Takımının idmanlarında yer alıyor. Boris, Ekim ayında A Takımla yapılan idman maçında forma giymiş ve performansı ile beğeni toplamıştı. Forvet bölgesinde oynayan genç Hırvat 1.82 boyunda ve sağ ayaklı.

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Rapaiç'in oğlu da Fenerbahçeli! Boris Rapaiç...
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